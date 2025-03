Ancelotti revela que "un jugador se ponía la toalla en la cara" para no escucharle

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue entrevistado por Giacomo Poretti para el popular podcast del actor y director de cine. El técnico italiano, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026, se ha confesado en 'PorettiCast'. Aquí te dejamos los titulares más destacados de la entrevista.

Problemas con futbolistas

"A veces parece que se nos valora poco. Me gustaría ser una mosca para escuchar lo que dice un jugador cuando no juega y vuelve a casa. Muchos jugadores han discutido conmigo".

"Muchos jugadores han tenido problemas conmigo, pero al final todo se ha solucionado. Había un jugador, no diré su nombre, que cuando hablaba en el vestuario, se ponía la toalla en la cara para no escucharme. Era al inicio de su carrera. Un día le dije: "No podemos seguir así". Hay jugadores que cuando los dejas en el banquillo, les cuesta saludarte por la mañana. Ahí confunden la persona con el jugador".

Su futuro en el Real Madrid

"No decidiré yo cuándo terminará mi aventura con el Real Madrid. Eso lo tengo claro. Lo decidirá el presidente, tarde o temprano pasará. ¿Mi hijo Davide? Será un buen entrenador".

Racismo contra Vinícius

"Vinícius sufre muchos ataques racistas, pero no es el único. También le ha pasado a Nico Williams. Hay que dar muchos pasos adelante. Que sean jugadores buenos puede ser una excusa para atacarlos más, pero no debe ocurrir".

Adaptación de Kylian Mbappé

"Mbappé no llegó a este nivel por entrenar desde el primer día de su vida, sino porque madre naturaleza le dio un talento especial. Él ha sabido gestionarlo con compromiso y sacrificio. Los jóvenes deben utilizar el deporte para aprender, es una escuela de vida".

Cambios en el fútbol

"El Real Madrid ha sabido adaptarse al fútbol moderno. No hay un dueño como en otros clubes. Los propietarios son los socios. La tradición se transmite de generación en generación. Esto lo entendió bien Santiago Bernabéu y ahora Florentino Pérez. No hay nadie por encima del club".

Modernización del fútbol

"Ahora es mucho más complicado que antes. Antes, yo solo tenía un papel donde ponía: barrera defensiva, quién tiraba los córners, quién los penales, quién iba a rematar de cabeza, las marcas en los balones parados defensivos... y ya estaba. Ahora hay clips donde se muestra la posición de los jugadores en los balones parados, tanto en defensa como en ataque. Si sacas a un jugador y entra otro, tienes que decirle: 'Mira, tienes que ocupar esta posición'".

¿Por qué come tantos chicles?

"Es sólo una forma de quitarme un poco de estrés. Si algunos me critican por eso, pero para mí es una forma de... Porque cuando empieza el partido, mis pulsaciones están en 120, ahora por ejemplo las tengo en 63. Quizá el chicle me ayuda".

