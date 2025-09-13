Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

El Real Madrid vuelve a la carga contra el arbitraje: enviará un dossier a la FIFA con los errores del año pasado y de este

El club madridista informa a través de su televisión que enviará un dossier con los "errores del año pasado y de este". "Es una vergüenza, han vuelto a falsear la realidad".

Huijsen y Xabi Alonso, enfadados tras la expulsi&oacute;n del espa&ntilde;ol en Anoeta

Huijsen y Xabi Alonso, enfadados tras la expulsión del español en AnoetaEFE

Publicidad

Era probable que la polémica y dudosa expulsión por roja directa de Huijsenhoy en Anoeta trajera sus consecuencias, y el Madrid apenas ha tardado unos minutos en reaccionar y volver a la carga contra el arbitraje español.

El Madrid enviará un dossier a la FIFA con los "errores" en su contra

Tal y como ha anunciado Real Madrid TV, el club "está preparando un informe/dossier con los errores y todo lo que aconteció la temporada pasada y los cuatro partidos de esta que se elevará a la FIFA".

Una acción que toma el club blanco al entender que ha sido gravemente perjudicado durante este comienzo de temporada, a pesar del pleno de victorias (4 de 4), y que también lo fue la campaña pasada en la que no pudo ganar la Liga por apenas cuatro puntos respecto al Barça.

"Vergüenza arbitral", "falsean la realidad"

El presentador de la televisión blanca, Álvaro de la Lama, ha sido el encargado de informar sobre la noticia minutos después de que el encuentro finalizara en Anoeta. "Se hará para que se tome nota de lo que ocurre en el fútbol español respecto al arbitraje. Es vergonzoso, tenemos que llenar las horas de los programas con la verguenza arbitral", dijo el periodista.

Durante el encuentro, además, dijeron que los árbitros y el VAR volvieron a "falsear la realidad" tras lo ocurrido con Huijsen, que fue expulsado por roja directa en el minuto 32 tras agarrar a Oyarzabal cuando este enfilaba portería pero cuando Militao todavía estaba en paralelo y a solo un par de metros.

"Lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos"

Real Madrid TV, sobre el arbitraje del Real Sociedad-Real Madrid

"Ese es Figueroa Vázquez y esto es una vergüenza de competición. Con lo que se acaba de vivir en San Sebastián y los antecedentes que acabamos de ver en imágenes de Gil Manzano y Figueroa Vázquez, lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos", dijeron durante la retransmisión acerca de Gil Manzano (árbitro de hoy) y Figueroa Vázquez.

La decisión de Gil Manzano sobre la expulsión ha sido muy comentada en redes sociales y también analizada por diferentes árbitros que, en su mayoría, no concuerdan con la expulsión o que directamente piensan que el VAR debería haberle llamado para valorar mejor la decisión.

No obstante, el Real Madrid pudo hacerse con los tres puntos en Anoeta tras los goles de Mbappé y Güler para mantener el liderato al menos una jornada más y continuar con el pleno de victorias (4 de 4 y 12 puntos de 12).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Histórico doble oro para España en el Mundial de arco recurvo

Elia Canales y Andrés Temiño tras ganar el campeonato del mundo,

Publicidad

Deportes

Imagen de la reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez

La criticada sonrisa de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en la sprint de Misano

Huijsen y Xabi Alonso, enfadados tras la expulsión del español en Anoeta

El Real Madrid vuelve a la carga contra el arbitraje: enviará un dossier a la FIFA con los errores del año pasado y de este

Jonas Vingegaard celebra su victoria en la penúltima etapa de la Vuelta

Unos 100 manifestantes interrumpen el paso del pelotón en la penúltima etapa; Vingegaard, campeón virtual de la Vuelta

Mbappé, Vinicius y Güler celebran el tanto del turco en Anoeta
LaLiga EASports

Mbappé y nueve más: el Madrid sobrevive a Anoeta y refuerza su liderato pese a jugar una hora con diez (1-2)

Los dos futbolistas ecuatorianos asesinados
Fútbol

Mueren dos futbolistas tras ser disparados por varias personas vestidas de policías

Imagen de María Pérez
María Pérez

María Pérez consigue su tercer título mundial con un oro en los 35 kilómetros marcha

Pérez revalida el título, mientras la italiana Antonella Palmisano queda en segundo lugar y la ecuatoriana Paula Torres en tercero.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Sinner en la final del US Open 2025
Tenis

La reflexión de un extenista sobre el impacto de Alcaraz en el tenis: "Tiene ese factor X como Jordan"

Mark Petchey, extenista británico y comentarista en retransmisiones británicas, compara el efecto de Alcaraz en el tenis con el que tuvo Michael Jordan en el baloncesto.

Borja Iglesias, en un partido con el Celta de Vigo

Borja Iglesias: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio"

Jason Collins, en una fotografía de febrero de 2014

Jason Collins, primer jugador en la NBA en declarase homosexual, sufre un tumor cerebral

Kylian Mbappé, en el partido ante el RCD Mallorca

Real Sociedad - Real Madrid: Día, hora, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Publicidad