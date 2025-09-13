El Real Madrid vuelve a la carga contra el arbitraje: enviará un dossier a la FIFA con los errores del año pasado y de este

Era probable que la polémica y dudosa expulsión por roja directa de Huijsenhoy en Anoeta trajera sus consecuencias, y el Madrid apenas ha tardado unos minutos en reaccionar y volver a la carga contra el arbitraje español.

El Madrid enviará un dossier a la FIFA con los "errores" en su contra

Tal y como ha anunciado Real Madrid TV, el club "está preparando un informe/dossier con los errores y todo lo que aconteció la temporada pasada y los cuatro partidos de esta que se elevará a la FIFA".

Una acción que toma el club blanco al entender que ha sido gravemente perjudicado durante este comienzo de temporada, a pesar del pleno de victorias (4 de 4), y que también lo fue la campaña pasada en la que no pudo ganar la Liga por apenas cuatro puntos respecto al Barça.

"Vergüenza arbitral", "falsean la realidad"

El presentador de la televisión blanca, Álvaro de la Lama, ha sido el encargado de informar sobre la noticia minutos después de que el encuentro finalizara en Anoeta. "Se hará para que se tome nota de lo que ocurre en el fútbol español respecto al arbitraje. Es vergonzoso, tenemos que llenar las horas de los programas con la verguenza arbitral", dijo el periodista.

Durante el encuentro, además, dijeron que los árbitros y el VAR volvieron a "falsear la realidad" tras lo ocurrido con Huijsen, que fue expulsado por roja directa en el minuto 32 tras agarrar a Oyarzabal cuando este enfilaba portería pero cuando Militao todavía estaba en paralelo y a solo un par de metros.

"Lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos"

"Ese es Figueroa Vázquez y esto es una vergüenza de competición. Con lo que se acaba de vivir en San Sebastián y los antecedentes que acabamos de ver en imágenes de Gil Manzano y Figueroa Vázquez, lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos", dijeron durante la retransmisión acerca de Gil Manzano (árbitro de hoy) y Figueroa Vázquez.

La decisión de Gil Manzano sobre la expulsión ha sido muy comentada en redes sociales y también analizada por diferentes árbitros que, en su mayoría, no concuerdan con la expulsión o que directamente piensan que el VAR debería haberle llamado para valorar mejor la decisión.

No obstante, el Real Madrid pudo hacerse con los tres puntos en Anoeta tras los goles de Mbappé y Güler para mantener el liderato al menos una jornada más y continuar con el pleno de victorias (4 de 4 y 12 puntos de 12).

