Real Madrid - Alavés: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe este martes al Alavés en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un partido que llega antes del derbi del próximo domingo frente al Atlético de Madrid. Los de Ancelotti han encadenado cuatro triunfos (Betis, Real Sociedad, Stuttgart y Espanyol) tras el tropiezo ante Las Palmas y se consolidan en la segunda posición de la clasificación, a cuatro puntos del Barcelona de Hansi Flick. 11 goles a favor y dos en conta en los últimos cuatro encuentros son una prueba de la mejora del equipo blanco tras las dudas que surgieron por los empates ante Mallorca y Las Palmas.

Pese a la buena racha, el Real Madrid no logra recortar distancias con un Barça intratable, que ha encadenado seis triunfos en un inició de Liga perfecto. Los de Flick vuelan en este inicio de curso y han anotado 22 goles en seis partidos, un dato espectacular y que convierte al Barça en un líder sólido y sin fallo. Los de Ancelotti están obligados a no fallar ante el Alavés este martes para no perder más terreno con el Barcelona y con la vista al Metropolitano en el horizonte.

El Alavés se presenta en el Santiago Bernabéu en un sorprendente sexta plaza y tras encadenar tres triunfos (Real Sociedad, Las Palmas y Sevilla) en los últimos cuatro partidos ligueros. El equipo vitoriano suma diez puntos y podría asaltar los primeros puestos de la tabla si logra la machada de ganar en el coliseo blanco.

Alineaciones de Real Madrid y Alavés

Carlo Ancelotti parece haber encontrado en Jude Bellingham el equilibrio que le había faltado al Real Madrid en el inicio del curso. Rodrygo, Bellingham y Vinícius son fijos arriba, con el mediocentro inglés por detrás. Tchouaméni y Valverde apuntan a titulares en el mediocentro frente al Alavés. Mendy, Rüdiger, Militao y Lucas Vázquez podrían formar la línea defensiva ante los de Luis García Plaza.

El Alavés presentará en el Bernabéu su 4-2-3-1 que está permitiendo a los de Plaza rendir a gran nivel y haber derrotado a Real Sociedad, Las Palmas y Sevilla. El once titular de Luis García Plaza podría ser el siguiente: Sivera; Diarra, Abqar, Tenaglia, Mouriño; Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Stoichkov, Conechny y Kike García.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Rüdiger, Militao, Lucas Vázquez; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Alavés: Sivera; Diarra, Abqar, Tenaglia, Mouriño; Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Stoichkov, Conechny y Kike García.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Alavés

El partido de la jornada 7 de LaLiga entre Real Madrid y Alavés se jugará este martes 24 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu. El encuentro lo podrás vivir la retransmisión en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, los onces, el resultado y la última hora de lo que suceda en el Real Madrid - Alavés.

