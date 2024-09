Real Sociedad - Real Madrid: Partido de fútbol de LaLiga EA Sports, en directo

El entrenador del Real Madrid admitió este viernes que Vinícius no pasa por su mejor momento, pero que su confianza en el brasileño es total.

"Creo que no está en su mejor versión pero sigue siendo muy importante para nosotros. Ha sido determinante para ganar la Supercopa con asistencia, es verdad que no ha marcado como de costumbre pero no tenemos ninguna prisa. El equipo marcó y él ha sido importante", explicó Carlo Ancelotti.

"La última preocupación para mí es el estado de Vinícius porque siempre trabaja bien y da todo lo que puede. Es solo una cuestión de tiempo que alcance su mejor versión. Dicho esto, yo estoy contento de lo que está haciendo. No puedo pensar en tener siempre jugadores al cien por cien. Cuando uno no lo está, lo importante es que de todo lo que puede", añadió el italiano.