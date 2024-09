Carlo Ancelotti y la lesión de Ter Stegen: "El mundo del fútbol debe hacer una reflexión"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este lunes en la previa del duelo liguero de este martes ante el Alavés y lamentó la grave lesión de Marc-André ter Stegen, que sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha este domingo en el Estadio de la Cerámica. El italiano reconoció que poco se puede hacer esta temporada con el calendario, pero que se debe realizar una reflexión.

"Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes, ayer Ter Stegen y ojalá pueda recuperar pronto porque es de los mejores porteros del mundo. Deseo que su recuperación sea lo más rápido posible", admitió Ancelotti.

"De momento no podemos hacer mucho, porque como dije no va a cambiar nada esta temporada, pero sí podemos hacer una reflexión. El mundo del fútbol debe hacerla", añadió el de Reggiolo.

Ancelotti anuncia "algunas rotaciones" ante el Alavés

Respecto al partido ante el Alavés, Carlo Ancelotti indicó que "habrá algunas rotaciones" y confirmó que Dani Carvajal descansará este martes de cara a estar listo para el derbi ante el Atlético del próximo domingo.

"Carvajal no se ha recuperado del golpe, necesita unos días, pero estará disponible para el domingo. "¿Descanso para Mbappé? Lo veréis mañana. Pero habrá algunas rotaciones", anunció Ancelotti.

El técnico italiano sí confirmó que Camavinga podría ser la gran novedad en la lista de cara al derbi madrileño y que Dani Ceballos "se está recuperando bien".

"El plan de Camavinga es que entrene con el equipo desde el jueves. Descansamos después del partido el miércoles y estará disponible para jugar el derbi. Ceballos se está recuperando bien, bastante rápido. Hoy ha vuelto a correr por el primer día y tiene buenas sensaciones. Estamos en el buen camino", explicó Ancelotti.

"No tengo fecha, no la tiene nadie..."

El entrenador italiano cumplirá este martes ante el Alavés 300 partidos en el banquillo del Real Madrid y Ancelotti no se pone fecha de caducidad ni se marca una fecha para su retirada.

"No tengo fecha, no la tiene nadie. Hasta que me guste hacer este trabajo. Por eso no hay que comparar mi cansancio con el de los jugadores. El mío puede ser a nivel mental y no lo tengo para nada. Es verdad que hay presión y responsabilidad pero me encanta. Los jugadores tienen el desgaste físico que es el problema de verdad. De momento no tengo fecha de caducidad, me encantaría seguir aquí por muchos años", reconoció Ancelotti.

"He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes y personalmente lo más grande lo he vivido en Milán, donde fui jugador y entrenador, le tengo un cariño especial, y en el Real Madrid. Tengo la suerte de hacer mañana 300 partidos en el mejor club del mundo, de eso no hay ninguna duda. Es especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces no digo que es un milagro, pero casi", bromeó el italiano.

Respecto a los 38 partidos en Liga sin perder y el debate sobre el estilo de juego del Real Madrid, Carlo Ancelotti destacó que su equipo "no ha tenido una sola identidad".

"No te lo puedo explicar. Para mí no es así, lo de jugar mal. Lo más llamativo es queel Real Madrid, en estos años, no ha tenido una sola identidad. Bloque bajo, transiciones, posesión... de todo. El hecho de no tener una identidad clara hace pensar que no tenemos 'un juego'. Y es cierto. Tenemos muchos", puntualizó el entrenador italiano.

