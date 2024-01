La reacción de Toni Kroos a los pitos de la afición saudí en el Real Madrid - Atleti de Supercopa

Por si no se percataron o simplemente no vieron el partido, ayer, Toni Kroos, un jugador pulcro y brillante en el campo, y respetado por todos fuera de él, recibió una sonora pitada por gran parte de la afición saudí cuando entró en el terreno de juego allá por el minuto 67.

El alemán sustituyó a un fatigado Modric con 2-2 en el marcador, y llamó mucho la atención que desde el primer balón que tocó la mayoría de los 25.000 aficionados que abarrotaban la escasa capacidad del KSU Stadium abuchearan al jugador del Madrid, seguramente desde casa muchos no lo entendían, pero pocos minutos después se encontró la 'explicación' de estos pitos.

"La falta de derechos humanos me impediría jugar ahí"

Y es que todo tiene que ver con las declaraciones que el teutón realizó a 'Sports Illustrated' este mismo verano. El futbolista de 34 años criticó duramente el nivel de la liga saudí, la decisión de Gabri Veiga (21 años, ex del Celta y joven promesa española) de acudir a esa liga por razones obviamente económicas, e hizo especial hincapié en la sociedad árabe: "La falta de derechos humanos es lo que me impediría irme", aseguró el ex del Bayern.

La reacción de Kroos: "Fue divertido..."

Tras el partido y el pase a la final del Real Madrid (ganó 5-3 al Atlético), se pronunció en redes sociales sobre lo sucedido en el campo: "¡Eso fue divertido hoy! Multitud increíble", dijo el jugador en su cuenta de 'X' siendo irónico con los pitos recibidos.

En esa misma entrevista, Kroos habló sobre esa decisión (irse a Arabia o Estados Unidos) que algunos futbolistas toman en la recta final de su carrera, algo que no comparte pero entiende: "Todo el mundo tiene que tomar esa decisión por sí mismo, como Cristiano Ronaldo, que decidió hacerlo hacia el final de su carrera. Pero se hace muy difícil cuando jugadores, que están en la mitad de su carrera y tienen la calidad para jugar en los mejores clubes de Europa, deciden hacer esos cambios".

"¿Arabia? Todo gira en torno al dinero"

Por ejemplo, el fichaje de Veiga por el Al Ahli lo tildó de "vergonzoso", para luego dar la puntilla final a la liga saudí: "Se ha llegado a comentar que allí se juega un fútbol ambicioso, pero todo gira en torno al dinero. Al final, es una decisión por el dinero y contra el fútbol", concluyó en aquella entrevista.

Este domingo seguramente volvamos a ser testigos de lo que se puede considerar algo inaudito, que una afición al unísono pite a Toni Kroos, aunque esta vez será porque el jugador dice una verdad incómoda, al menos para algunos. Hoy conoceremos el rival del Madrid en la final: Barça o Osasuna.