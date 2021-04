La razón por la que Ronald Koeman fue expulsado y que el entrenador no comparte: "Para mí no es así"

El Barcelona tropezó anoche ante el Granada en el peor momento, el día que podía asaltar el liderato de la Liga Santander. Su derrota ante el conjunto nazarí fue un duro golpe para el Barça y eso se notó en el nerviosismo en el banquillo azulgrana.

Tal fue la tensión que Ronald Koeman fue expulsado en el minuto 66 por, según el acta arbitral, dirigirse al cuarto árbitro (Luis Collado López) y decirle "vaya personaje".

Una expresión que le costó la expulsión a Ronald Koeman, pese a que el entrenador holandés no cree que faltara al respeto a nadie.

"En el minuto 66 el técnico Ronald Koeman fue expulsado por el siguiente motivo: Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: "Vaya personaje"", señala el acta arbitral de Pablo González Fuertes.

Koeman no ve justa su expulsión

Pero Koeman defiende que no faltó a nadie al respeto y pone en duda la justicia de su expulsión.

"No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea", indicó Koeman.

Respecto a la derrota ante el Granada, Ronald Koeman reconoció que "es un resultado muy decepcionante".

"Analizando los dos goles en contra ha habido una falta de concentración en defender. No hemos estado acertados en defender bien y cerrar los espacios y eso nos ha costado el partido", indicó Koeman.