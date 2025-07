Por qué Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota

El hecho de que Cristiano Ronaldo no estuviera en el funeral de Diogo Jota en Portugal ha generado mucho revuelo entre algunas personas. El último adiós al futbolista de 28 años y su hermano Andre Silva tuvo lugar en Gondomar (norte de Portugal) y a este acudió la mayor parte de la plantilla del Liverpool, la selección portuguesa, entrenadores, excompañeros y otras figuras del fútbol luso y mundial.

Cristiano no fue al funeral

No obstante, muchos esperaban ver también a CR7, pero el delantero del Al Nassr decidió no ir, algo que no ha sentado muy bien a cierto sector. Sus razones tendría el luso, y su propia hermana Katia Aveiro se ha encargado de explicarlas en sus redes sociales tras el revuelo formado. Además, el diario portugués A Bola ha asegurado que el exmadridista prefirió no acudir para "evitar un circo mediático", como ya sucedió con el fallecimiento de su padre hace 19 años.

"Mi hermano no puede ir a bodas, ni a cumpleaños de su sobrino, ni a una terraza, vaya a donde vaya hay revuelo. Mi padre murió hace 19 años y no hubo respeto, imagínense ahora..."

La cantante portuguesa publicó varias historias en su Instagram detallando las razones y el por qué su hermano no acude a este tipo de actos multitudinarios: "Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puede ir a bodas, porque eso le restaría protagonismo. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias. Cuando mi padre murió hace 19 años, no hubo respeto. Y fue nuestro padre quien murió. Imagínense a mi hermano yendo al velorio de Diogo y André".

"Es vergonzoso como las televisiones..."

"Todos tenemos familia. Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia mutilada, destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo. Es lamentable... Sobre el dolor, la familia y el apoyo real... Nunca sabrás lo que significa hasta que lo experimentes. Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y dondequiera que íbamos", aseguraba Katia.

La muerte de su padre, la razón por la que tomó esa decisión

La hermana del futbolista detalló que la presencia de Cristiano en el funeral de su padre hace 19 años 'provocó' que los medios de comunicación "se equivocaran profundamente" en el trato y en la forma de actuar y cubrir un acto tan solemne y triste: "Querían un circo, el respeto por los demás es invisible". Katia finalizó con una frase contundente: "Nunca sabrás lo que significa hasta que lo vivas".

El diario A Bola también ha informado de que Cristiano Ronaldo se había puesto en contacto con los padres y la viuda de Diogo Jota para trasladarles el pésame y dejarles claro que estaría siempre ahí para lo que necesitaran.

La despedida de Cristiano a Diogo Jota

A pesar de todo, Ronaldo fue uno de los primeros en lamentar el fallecimiento de Diogo Jota y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: "No tiene ningún sentido. Justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional, justo ahora estabas casado. A su familia, a su esposa e hijos, le envío mis condolencias y les deseo toda la fortaleza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Q.E.P.D. Diogo y Andre. Todos te echaremos de menos".

¿Quiénes fueron al funeral?

Por otra parte, al funeral de Diogo Jota y Andre Silva acudieron Van Dick, Chiesa, Bernardo Silva, Joao Moutinho, André Silva, Joao Félix, Dalot y gran parte de la plantilla de Liverpool y la Selección de Portugal, además de exjugadores (Carvalho, Tiago Mendes...), entrenadores como Mourinho, Fernando Santos, Roberto Martínez, Villas-Boas, Nuno Espírito Santo e incluso el agente Jorge Mendes. El que tampoco se presentó en el funeral fue Luis Díaz, delantero colombiano y compañero de Jota en el Liverpool, el cual ha sido duramente criticado porque fue visto con varios streamers e influencer el mismo día que tuvo lugar el acto solemne.

