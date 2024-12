El problema de Lamine Yamal en el control antidopaje: "Me estaba meando..."

Lamine Yamal, nombrado MVP en la victoria de su equipo ante el Borussia Dortmund (2-3) en el Signal Iduna Parken, explicó de forma explícita sus problemas para pasar el control antidóping.

"Me estaba meando... y por una vez que me estaba meando no me dejaban hacer el control antidóping", dijo con naturalidad el delantero del Barça, que llevaba un rato esperando en el Signal Iduna, ante las cámaras de Movistar.

"Hemos sabido a sufrir y hemos aprendido del partido del Betis"

El futbolista de 17 años también analizó el encuentro de Champions League en Dortmund. Aseguró que "en estos campos es importante saber resistir" y luego "aprovechar cuando tienes una oportunidad de marcar".

Lamine explicó que en la primera parte, el Barça "tuvo bastante posesiones y ocasiones claras", pero admitió que el Dortmund dominó más en la segunda mitad, "sobre todo cuando nos empataron".

Pero destacó la fortaleza mental del equipo: "Hemos sabido a sufrir y hemos aprendido del partido del Betis", comentó el delantero azulgrana recordando que en el Benito Villamarín no tenía que haberse dejado empatar en el tiempo añadido.

Otro pase con el exterior

Yamal, que dijo estar "muy contento por los dos goles de Ferran", volvió a dar un pase filtrado con el exterior de la zurda a Raphinha, que esta vez cruzó demasiado el balón en su remate a gol.

"Ese pase me sale natural, ya... Es un recurso que me está saliendo muy bien, últimamente, la verdad. Me sale natural, no es que lo esté haciendo constantemente en los entrenamientos, me sale más o menos solo. Y le he dicho a Rapha que la ha tenido...", comentó el internacional español.

