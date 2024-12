El Barça vuelve a ceder en Liga y se deja dos puntos ante el Betis en el 94

Esta Liga sigue sin tener dueño, y es que a pesar de un inicio de campaña sobresaliente del Barça (11 victorias en los 12 primeros partidos), los de Flick están empezando a ceder con mucha más asiduidad ('solo' 1 victoria en los 5 últimos).

En esta ocasión los azulgranas dejaron escapar 2 puntos en el minuto 94 tras un tanto de Assane Diao, que entró por el ex del Barça, Vitor Roque, a falta de 15 para el final. Apenas 10 minutos antes fue Ferran Torres el que desequilibró la balanza con un gol que en primera instancia fue anulado pero que en la revisión del VAR se confirmó que el valenciano estaba en posición correcta.

Error de De Jong y roja a Flick por protestar

Lewandowski adelantó a los visitantes en la mejor y única jugada coral de la primera parte, y fue en el 66 cuando el equipo de Pellegrini se metió en el partido tras un penalti claro de De Jong a Roque que pudo saldarse con roja para el neerlandés (vio la amarilla), expulsión que sí que vio Flick en la protesta. Lo Celso transformó la pena máxima.

Al Barça le faltó fútbol y mordiente arriba, especialmente en la segunda parte, donde solo disparó una vez a puerta (gol de Ferran) y concedió hasta cuatro en la portería de Peña. El resultado fue justo, y tal vez hasta benévolo con el equipo de Flick, que dominó el balón pero no el ritmo ni el devenir del partido, ahí, en términos generales fue mejor el Betis (más goles esperados y más remates a puerta).

Se 'rompe' la racha de Lamine

Esta vez, la presencia de Lamine en el once no se saldó con victoria culé por primera vez en la temporada, demasiado solo el internacional en la creación de juego, Raphinha hoy no brilló y Lewandowski anotó pero apenas participó. El conjunto catalán, además, rompe con una racha triunfal en el Villamarín, estadio en el que se había llevado la victoria en sus últimas 6 visitas (en 2017 empató).

Otra oportunidad para el Madrid

Cuarto pinchazo en los últimos cinco partidos (empate ante Celta y Betis, derrotas ante la Real y Las Palmas), y nueva oportunidad para que el Real Madrid, en uno de los peores momentos de su historia más reciente, pueda ponerse a 2 puntos con un partido menos si gana al Girona esta noche. Los blancos dependen de sí mismos. El Atleti, con dos encuentros menos que el Barça, a 6 puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com