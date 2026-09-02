La Premier vuelve a arrasar en el mercado de fichajes: gasta 4.120 M€, cinco veces más que LaLiga

La Premier League ha vuelto a demostrar que juega económicamente en otra liga. Los clubes ingleses gastaron 4.120 millones de euros durante el primer periodo de fichajes de la temporada 2026-27, más de cinco veces el desembolso realizado por los equipos de LaLiga.

Según los datos de Transfermarkt, Inglaterra lidera con enorme diferencia el gasto entre las cinco grandes ligas europeas. Por detrás aparecen la Serie A italiana, con 1.160 millones; la Bundesliga, con 781; LaLiga, con 755; y la Ligue 1 francesa, con 605 millones.

La distancia resulta especialmente significativa: los clubes de la Premier gastaron por sí solos prácticamente tanto como las otras cuatro grandes ligas juntas.

El City se dispara hasta los 450 millones

El Manchester City ha sido uno de los grandes agitadores del mercado. El conjunto inglés desembolsó alrededor de 450 millones de euros, aunque también consiguió ingresar unos 340 millones mediante ventas.

Su gran operación fue la incorporación de Enzo Fernández por 145 millones, el fichaje más caro del verano para el City. A él se sumaron Elliot Anderson, por 138 millones; Ayyoub Bouaddi, por 96; e Ilman Ndiaye, por 75 millones.

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de la Premier League, tampoco se quedó atrás y realizó una inversión cercana a los 220 millones. Entre sus principales refuerzos aparecen Bruno Guimaraes, por 87 millones; Ezri Konsa, por 64; y Christos Tzolis, por 40.

El gigantesco desembolso inglés tuvo también su contrapartida. La Premier ingresó más de 2.500 millones de euros en ventas, una cantidad que por sí sola prácticamente duplica todo lo invertido por la Serie A.

Italia supera los 1.000 millones

La Serie A ocupa el segundo puesto entre las grandes ligas europeas con un gasto de 1.160 millones de euros y unos ingresos cercanos a los 738 millones.

El Milan protagonizó uno de los principales movimientos del campeonato italiano después de cuatro temporadas sin conquistar la liga. El conjunto 'rossonero' cerró el fichaje más caro de su historia con la llegada de Gonçalo Ramos desde el PSG, en una operación que puede alcanzar los 74 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

El Inter, vigente campeón, incorporó a Curtis Jones desde el Liverpool por 35 millones, mientras que la Juventus cerró en el tramo final del mercado la cesión del delantero alemán Nick Woltemade desde el Newcastle por 3,6 millones más otros 500.000 euros en variables.

LaLiga, cuarta con 755 millones

El fútbol español aparece en la cuarta posición entre las cinco grandes ligas. Los clubes de LaLiga gastaron aproximadamente 755 millones de euros y consiguieron ingresar 419 millones mediante traspasos.

Barcelona y Real Madrid protagonizaron buena parte de las operaciones más importantes.

El Barça pudo volver a operar bajo la regla 1:1 por primera vez desde 2021 y aprovechó la situación para acometer una importante renovación de su plantilla. El conjunto azulgrana incorporó a siete futbolistas por algo más de 170 millones de euros, sin contar las cantidades correspondientes a variables.

El mercado más vendedor del Real Madrid en el siglo XXI

El Real Madrid también protagonizó uno de los mercados más llamativos de su historia reciente.

El conjunto blanco obtuvo cerca de 200 millones de euros en ventas, su mayor cifra del siglo XXI, y utilizó esos ingresos para financiar prácticamente por completo una inversión de unos 225 millones. Se trata del tercer mayor desembolso madridista desde el año 2000, únicamente superado por los mercados de 2009 y 2019.

La principal apuesta fue Yan Diomande. El Real Madrid pagó al RB Leipzig 125 millones de euros fijos por el extremo costamarfileño en una operación que podría alcanzar los 140 millones si se cumplen todas las variables. Diomande se convirtió así en el fichaje más caro realizado hasta ahora en la historia del club.

El Madrid también pagó 55 millones al Chelsea por Marc Cucurella, 25 al Levante por Carlos Espí y 20 al Inter por Denzel Dumfries.

Ibrahima Konaté y Bernardo Silva llegaron libres desde Liverpool y Manchester City respectivamente, por lo que sus primas y salarios no aparecen reflejados en el capítulo de traspasos.

Rodri y Gordon, las apuestas culés

El gran movimiento azulgrana fue la incorporación de Rodri Hernández. El Barcelona pagó al Manchester City 60 millones de euros fijos, a los que podrían añadirse otros 15 en variables, para hacerse con el capitán de la selección española, campeón del mundo y elegido mejor jugador del último Mundial.

También realizó un importante desembolso por Anthony Gordon, procedente del Newcastle a cambio de 70 millones. A ellos se sumó Karim Adeyemi, fichado desde el Borussia Dortmund por 23 millones.

El gran objetivo que no pudo cerrar el Barça fue Julián Alvarez. El delantero argentino terminó permaneciendo en el Atlético de Madrid después de semanas de tensión entre ambos clubes.

El Atleti se refuerza y mantiene a Julián

El Atlético consiguió retener a su delantero y completó además su plantilla con la llegada a última hora de Jonathan David.

El internacional canadiense se suma a una lista de incorporaciones en la que ya figuraban Kang-in Lee, procedente del PSG; Cristian 'Cuti' Romero, desde el Tottenham; Morten Hjulmand, del Sporting de Portugal; y Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen.

Una importante renovación con la que el conjunto de Diego Pablo Simeone pretende mantenerse en la pelea con Barcelona y Real Madrid.

Alemania supera a España

Por encima de LaLiga aparece la Bundesliga, con 781 millones de euros de inversión.

Entre sus principales movimientos destacan los refuerzos del Bayern de Múnich, que pagó 50 millones al PSV Eindhoven por el marroquí Ismail Saibari y otros 40 al Eintracht por Nathaniel Brown.

La competición alemana terminó así ligeramente por encima de España en gasto total.

El PSG ficha al héroe del Mundial

Francia cierra la clasificación de las cinco grandes ligas con 605 millones de euros de gasto.

El PSG volvió a ser uno de los grandes protagonistas del mercado francés y entre sus incorporaciones destaca Ferran Torres, llegado desde el Barcelona por 55 millones. El internacional español aterriza en París después de convertirse en el héroe de la final del Mundial con el gol que dio a España la victoria frente a Argentina.

El conjunto parisino también incorporó al francés Maghnes Akliouche desde el Mónaco por 50 millones, al belga Mika Godts desde el Ajax por 35 y a Lucas Digne desde el Aston Villa por siete.

El mercado vuelve a dejar, en cualquier caso, una conclusión clara: la Premier League mantiene una capacidad económica muy superior a la del resto de grandes campeonatos europeos. Sus 4.120 millones de euros de inversión dejan muy atrás a Italia, Alemania, España y Francia y confirman una temporada más el dominio inglés fuera de los terrenos de juego.