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Leo Messi se retira de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Bombazo mundial: el '10' argentino anuncia oficialmente con un comunicado que abandona la selección albiceleste.

Leo Messi tras la final del Mundial

Leo Messi tras la final del Mundial Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Leo Messi acaba de anunciar oficialmente que abandona la selección argentina. El exjugador del Barcelona, de 39 años, ha comunicado este lunes en sus redes sociales que se retira de la selección argentina y así lo ha explicado: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Messi disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias. El futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024), disputó su último partido con Argentina contra España en la final de la Copa del Mundo de Nueva York el pasado 19 de julio.

Comunicado completo de Leo Messi

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

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