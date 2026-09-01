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Von der Leyen advierte a Rusia tras el ataque fallido en Alemania: "No quedará sin respuesta"

La presidenta de la Comisión Europea ha lanzado a Rusia esta advertencia tras hacerse público este martes que el Gobierno alemán ha responsabilizado a Moscú por el ataque perpetrado en Leipzig a principios de agosto.

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha expresado este martes la "plena solidaridad" de la UE con Alemania tras el "ataque híbrido" registrado en el aeropuerto de Leipzig a principios de agosto al que han atribuido hoy a Rusia, y señala que los ataques híbridos "no quedarán sin respuesta".

"Esta mañana hablé con el canciller Merz para discutir el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig. Le aseguré que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia. Mantendremos a la UE unida a pesar de estos actos escalados y graves", declaró Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

El Gobierno alemán ha responsabilizado este martes a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se detectaron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto, a lo que la presidenta de la Comisión responde que el bloque comunitario se encuentra unido en su "determinación de resistir la agresión rusa".

"Disuadiremos a cualquiera que busque socavar nuestra libertad y seguridad. Rusia busca sembrar desconfianza y miedo en nuestras sociedades. Pero fracasará. Y estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", añade.

La mandataria alemana discutirá mañana miércoles esta cuestión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al igual que en el próximo consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el cual se plantearán varias "sanciones adicionales".

Von der Leyen afirma además que el Gobierno alemán "ha tomado medidas claras enérgicas" en este asunto.

Alemania responsabiliza a Rusia del ataque a Leipzig

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado a Rusia como responsable del ataque fallido que tuvo lugar el pasado mes con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, ubicado en el este del país, después de que las autoridades encontraran varios de estos aparatos en las inmediaciones de aviones ucranianos.

"No consideramos Leipzig un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas", ha afirmado Dobrindt, añadiendo que "Alemania no está en guerra", si bien es "objetivo diario" de estos ataques "híbridos" por parte de Moscú.

Por su parte, Wadephul ha advertido de que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y convocará en consecuencia al embajador ruso.

Rusia responderá a decisiones "antirrusas" y acusa a Alemania de implicación en la guerra

Por su parte, Rusia ha asegurado este martes que responderá a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusa de estar completamente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso. "Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", afirma María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax, después de que el Gobierno alemán responsabilizase a Moscú del ataque híbrido contra la ciudad de Leipzig.

Asimismo, indica que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa.

Respecto al cierre de la Casa Rusa, Zajárova afirma que "buscaban una excusa (...) La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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