Alcaraz admite las dudas tras 4 meses lesionado: "No sé cómo va a reaccionar mi cuerpo"

Carlos Alcaraz ya vuelve a sentirse tenista. El español superó este lunes su estreno en el US Open después de más de cuatro meses alejado del circuito por su lesión en la muñeca, aunque reconoció que todavía convive con las dudas lógicas sobre cómo responderá su cuerpo a la exigencia de un Grand Slam.

El vigente campeón de Nueva York afrontó su primer partido individual desde abril con más nervios de los habituales y con una mentalidad diferente a la de otras grandes citas: disfrutar de volver a competir y comprobar progresivamente hasta dónde puede llegar.

"Fue un día difícil para mí, al mismo tiempo que hermoso. Empecé el día muy nervioso, pensando que iba a competir de nuevo. Tenía más nervios que normalmente. Mi objetivo aquí es competir y disfrutar. No sé cómo mi cuerpo va a reaccionar después de los partidos, después de la competición. No sé a qué punto voy a ir en el torneo. Vine al torneo para disfrutar, a sentir la energía de la gente, la competición", confesó tras el encuentro ante Safiullin.

"Se me olvidó cómo era el día de partido"

La ausencia ha sido tan prolongada que Alcaraz reconoció haber perdido incluso algunas de las rutinas que acompañan habitualmente a una jornada de competición.

"No recuerdo lo que hacía antes. Se olvidó cómo era el día de partido. Por eso estaba muy nervioso, porque me olvidé de la competición. Un Grand Slam demanda mucho físicamente. Y al final, con los nervios extras del primer partido después de tanto tiempo, tienes que lidiar con las dudas", señaló.

El principal interrogante estaba en su resistencia después de tantos meses sin afrontar un encuentro oficial y, especialmente, sin disputar partidos al mejor de cinco sets.

"El partido nunca es fácil. El hecho de pensar si va a aguantar bien físicamente, 3 sets, 4 sets o 5 sets, son dudas que van pasando después de haberme perdido dos Grand Slam. El cuerpo se acostumbra a no jugar a 5 sets y cuando vuelves otra vez a ese ritmo de competición piensas si vas a poder aguantar o no. Pero estoy contento de haber podido mantener un buen nivel físico y mental durante los tres sets", explicó.

Volver a disfrutar por encima del resultado

Alcaraz y su equipo tenían una consigna clara antes de saltar a la pista: independientemente del resultado, el primer objetivo era recuperar las sensaciones de la competición.

"Teníamos muy claro, tanto mi equipo como yo, que hoy era disfrutar, de saltar a la pista e intentar hacer las cosas que vengo haciendo. Obviamente queríamos hacer lo mejor posible para poder ganar, pero sobre todo para estar fuertes mentalmente y serenos para aguantar todo lo que venga", resaltó.

El español sabe que durante el torneo aparecerán momentos complicados, pero quiere utilizar precisamente la alegría de haber regresado como una herramienta para superarlos.

"Van a venir malos momentos y buenos, pero siempre sin olvidar que hemos vuelto a una pista de tenis, que hemos vuelto a competir, y eso, tenerlo siempre muy presente para que no se me apague la alegría en los malos ratos. El miedo lo pierdo con la confianza que tengo en mi equipo me hace a mí estar más tranquilo y no pensar nada más allá de lo que tengo que hacer en pista", analizó.

Buenas noticias sobre su muñeca

Más allá de la victoria, una de las principales incógnitas estaba en comprobar cómo respondería la muñeca después de la lesión que ha condicionado gran parte de su temporada.

Las primeras sensaciones han sido positivas: "Me sentía jugando normal, mi estilo. Obviamente todavía tengo que cuidar el brazo, pero estoy muy feliz de que finalmente esté libre", aseguró.

Alcaraz también recordó cómo comenzaron los problemas durante el pasado Trofeo Conde de Godó: "Sentí algo en el brazo. Sabía el punto, pero nada más que eso. Fue más serio de lo que pensábamos al principio. Y eso es todo. La primera vez que lo sentí fue en Barcelona".

Aquella lesión terminó apartándole del circuito durante más tiempo del esperado y le obligó a perderse dos Grand Slam antes de poder reaparecer en Nueva York.

Recuperar el ritmo de competición

Alcaraz es consciente de que una victoria no elimina automáticamente las consecuencias de cuatro meses sin competir. El siguiente paso será recuperar todos aquellos automatismos que únicamente se adquieren jugando partidos oficiales.

"Hay que saber como lidiar con los nervios, con la presión, saber cómo jugar, entre punto y punto tener un control del ritmo adecuado... eso me hará aumentar el nivel de tenis. Al final yo creo que después de tanto tiempo sin competir, el hecho de cómo he jugado hoy, la verdad es que ha sido un muy buen partido", remarcó.

El murciano afronta así el US Open sin querer mirar demasiado lejos en el cuadro. El objetivo inmediato es acumular partidos, comprobar la respuesta de su cuerpo y recuperar progresivamente su mejor nivel.

Sorpresa por la eliminación de Djokovic

El torneo ya ha perdido además a uno de sus principales candidatos al título. Novak Djokovic cayó en primera ronda ante el argentino Mariano Navone, una eliminación que sorprendió también al español.

"Es una gran sorpresa, pero cada Grand Slam es muy difícil de adivinar. Cada ronda, cada jugador es muy difícil. Yo intento ir de ronda en ronda", concluyó.

Precisamente esa filosofía será especialmente importante para Alcaraz en Nueva York. Después de cuatro meses parado, el vigente campeón no quiere pensar todavía en defender la corona ni en las rondas finales. Primero necesita recuperar algo mucho más básico: la normalidad de competir.