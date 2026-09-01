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Varios municipios del PSOE anuncian que acudirán a la concentración en apoyo a Ceuta a pesar de la negativa del Gobierno

Una decena de municipios socialistas acudirán a la concentración del 2 de septiembre pese a la negativa del PSOE tras mandar por escrito a sus ayuntamientos de no acudir al ser una convocatoria "presentada por PP y Vox".

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria

Varios municipios del PSOE anuncian que acudirán a la concentración en apoyo a Ceuta a pesar de la negativa del Gobierno | efe

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Manuel Pinardo
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Una decena de alcaldes del PSOE ha confirmado su presencia en las concentraciones convocadas para este 2 de septiembre en defensa de Ceuta, desafiando el criterio expresado por Ferraz durante el fin de semana de no acudir.

La propia Montse Mínguez anunciaba que eran "concentraciones contra Pedro Sánchez". Y lo cierto es que ni PP ni Vox son los creadores e impulsores de esta convocatoria, solamente han anunciado que van a acudir en apoyo a Ceuta.

Los municipios socialistas se rebelan

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulsa las movilizaciones, que reúnen a ayuntamientos de distinto signo político para protestar por lo ocurrido en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.

Entre los socialistas confirmados figuran el alcalde de León, José Antonio Díez, que acudirá personalmente, y ediles de municipios como Monforte del Cid, Tavernes de la Valldigna, Moguer, Espartinas, Chiclana de la Frontera y Novelda.

La dirección federal reaccionó el sábado por la tarde con un comunicado y un argumentario en el que dejaba claro que "el PSOE ha decidido no participar en estas concentraciones".

El PSOE de Ceuta sí acudirá

En Ceuta, el propio vicepresidente socialista de la Asamblea, Melchor León, se pondrá al frente de la protesta. En declaraciones a Espejo Público, reivindicó que los ceutíes no pierdan voz y animó a diputados y senadores a "no tener miedo de Ferraz".

El vicepresidente de la ciudad autónoma acusa directamente a algunos miembros de la dirección federal y del Gobierno de querer manipular la realidad que viven los ceutíes. Sus palabras profundizan un desencuentro en Ferraz.

Municipios de Huelva alzan la voz

Los municipios de Moguer y Fuenteheridos (Huelva), ambos gobernados por el PSOE, se suman a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias para este 2 de septiembre a las 20,00 horas, en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. Por su parte, Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala, también con alcaldes socialistas, han decidido organizar otras acciones paralelas a la convocada por dicha entidad.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha confirmado que el municipio secundará este miércoles la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias por "una cuestión de solidaridad territorial, empatía y sobre todo de unidad, y para que todo el mundo muestre que existe un territorio, una población y un Gobierno" y que "esos tres pilares básicos tienen que participar permanentemente, no solo de las decisiones, sino también de las acciones que se tomen en la gestión de lo público".

"Es preciso que también de una forma pacífica, ordenada y sobre todo respetuosa, mostremos esa solidaridad y ese apoyo al pueblo ceutí, que en este momento está viviendo una situación especialmente sensible y tensa, que ningún gobernante queremos", ha insistido el alcalde.

Por otro lado, el municipio de Aracena también mostrará este miércoles su apoyo al pueblo de Ceuta, "marcado este año por la crisis social y humanitaria originada a partir de los acontecimientos ocurridos a finales del pasado mes de julio".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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Elma Saiz

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