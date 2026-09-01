El emotivo adiós de Mourinho a Messi por su retirada de la selección argentina

Lionel Messi ha puesto punto final a su historia con la selección argentina. El delantero anunció este lunes su retirada de la Albiceleste, una decisión que supone el paso previo al final definitivo de una carrera irrepetible y que ha provocado una auténtica conmoción en el fútbol mundial.

El 10 comunicó su decisión a través de las redes sociales acompañando su publicación con la imagen de una carta escrita el pasado 21 de julio, apenas dos días después de que Argentina perdiera por 1-0 frente a España la final del Mundial 2026.

Desde entonces, Messi había guardado una reflexión que finalmente ha decidido compartir para despedirse de la selección con la que alcanzó la gloria después de atravesar también algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Compañeros, antiguos rivales, entrenadores y dirigentes del fútbol mundial han rendido homenaje al futbolista argentino. Pero entre todos ellos destacó José Mourinho.

El mensaje de Mourinho a Messi

El actual entrenador del Real Madrid conoce perfectamente a Messi después de haberlo sufrido como rival durante buena parte de su carrera.

Ambos se han enfrentado en 25 ocasiones y protagonizaron algunos de los duelos más tensos del fútbol europeo, especialmente durante la primera etapa de Mourinho en el banquillo madridista y los años de Messi como gran estrella del Barcelona.

El portugués dejó a un lado aquella rivalidad para despedir públicamente al argentino con un cariñoso mensaje en Instagram: "Enhorabuena por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no será lo mismo", escribió.

Una muestra del impacto que deja la retirada internacional de Messi incluso entre quienes durante años estuvieron al otro lado.

Di María: "El mejor de la historia"

Las despedidas más emotivas llegaron desde el propio vestuario argentino. Ángel Di María, compañero durante años de Messi y protagonista junto a él de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Albiceleste, agradeció al capitán todo lo conseguido.

"Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por llevado a la Argentina a lo alto del mundo. Por haber elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Messi tuvo durante su juventud la posibilidad de representar a España, pero siempre eligió defender a Argentina. Una decisión que terminó desembocando en la conquista del Mundial de Catar 2022 después de años de frustraciones.

De Paul: "Sos eterno"

Rodrigo de Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi durante los últimos años en la selección, publicó otro extenso mensaje de despedida.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno".

El centrocampista puso así el foco no solo en el futbolista, sino también en el papel de Messi como capitán y referencia del vestuario.

Cuti Romero recuerda su liderazgo

Cristian 'Cuti' Romero también quiso destacar la influencia del rosarino sobre las nuevas generaciones de internacionales.

"Decirte gracias es poco. Gracias por el legado imborrable que dejás, por enseñarnos que nunca hay que darse por vencido, por cada palabra, cada charla y cada momento en el que nos marcaste el camino. Gracias por liderar desde el lugar más lindo, sin ponerte nunca por delante de nadie, siempre con esa humildad y esa forma tan tuya de llevar nuestro escudo y defenderlo con el corazón".

El defensa definió como una "locura" el anuncio de la retirada y recordó que "de chico" soñaba simplemente con conocer a Messi: "Jamás imaginé que la vida me iba a regalar compartir con vos y vivir a tu lado la época dorada y más grande nuestra selección", añadió en su homenaje al "más grande de todos los tiempos".

Giuliano Simeone cumplió su sueño

Para futbolistas más jóvenes como Giuliano Simeone, compartir vestuario con Messi suponía cumplir un sueño de infancia. El jugador recordó que siempre había imaginado "compartir algún día una cancha" con el argentino y que terminó recibiendo mucho más de lo que esperaba.

"Vestir la camiseta de la selección, compartir un vestuario con vos y jugar un Mundial a tu lado", destacó sobre su experiencia junto al capitán durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una cita que terminó siendo la última de Messi y en la que Argentina alcanzó nuevamente la final antes de caer frente a España.

Nico Paz: "Decíamos que era imposible"

Nico Paz ofreció otra de las despedidas más personales. El jugador recordó cómo, siendo apenas un niño, hacía cálculos junto a su padre para comprobar si alguna vez tendría la posibilidad de coincidir con Messi sobre un terreno de juego.

"Desde que tenía 4 años veía todos tus partidos junto a mi padre y hacíamos cálculos juntos para ver si me daba tiempo a jugar contigo y decíamos que era imposible, pero gracias a Dios pude cumplir mi sueño y compartir contigo tus últimos pasos en la selección", escribió.

El futbolista recordó también la época más complicada de Messi con Argentina, cuando los títulos que acumulaba con el Barcelona contrastaban con sus derrotas con la selección.

El exmadridista rememoró los años en los que "millones de personas putearon (sic)" al capitán y destacó que, "sin tener que demostrarle nada a nadie, decidiste seguir luchando y al final conseguiste lo que tanto te merecías".

Lo Celso: "Gracias por tanto capitán"

Giovani Lo Celso, integrante de las plantillas campeonas de las Copas América de 2021 y 2024 y del Mundial de Catar, también definió como "eterno" el legado de Messi.

"Cada palabra se queda corta para agradecer lo que le diste al hincha argentino. Nosotros somos unos bendecidos de poder haber compatido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN. TE AMAMOS (sic)", publicó.

Lautaro destaca sus enseñanzas

Lautaro Martínez prefirió centrarse en lo que Messi transmitió a sus compañeros más allá de sus goles y títulos: "Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros".

"Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección", añadió.

El delantero del Inter de Milán terminó agradeciendo haber podido compartir una de las épocas más importantes del fútbol argentino junto al 10: "Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos. Gracias por todo capitán!!!", concluyó.

Valentín Barco y Rulli: "Eterno"

Valentín Barco calificó de "sueño hecho realidad" haber tenido la oportunidad de jugar junto a su "ídolo": "Sos una persona increíble, muchas gracias por cómo me trataste desde el primer momento y muchas gracias por todas las alegrías que nos diste a todos los argentinos. Te deseo lo mejor siempre capitán", escribió.

Gerónimo Rulli también definió a Messi como "eterno" y destacó no solo lo realizado "como jugador", sino también el ejemplo que dejó a sus compañeros sobre "el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo" y del amor por Argentina.

Infantino: "Has inspirado a millones"

Los homenajes también llegaron desde las instituciones. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó un mensaje en el que destacó el impacto mundial de Messi y aseguró que el argentino "ha inspirado a millones de personas" y "ha redefinido" el fútbol. "Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria", comenzó Infantino.

El dirigente recordó algunos de sus principales logros con Argentina: campeón del mundo en Catar 2022, máximo goleador histórico de la Albiceleste, futbolista con más internacionalidades y poseedor del récord de partidos disputados en la historia de los Mundiales.

"Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre. Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de @afaseleccion y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", añadió el presidente de la FIFA.

Messi se despide así de la selección después de más de dos décadas defendiendo su camiseta. Lo hace habiendo conseguido finalmente los títulos que durante tantos años se le resistieron y después de disputar una última final mundialista frente a España.

Desde sus compañeros hasta algunos de sus grandes rivales, el fútbol se ha unido para despedir a un jugador que deja la Albiceleste después de cambiar para siempre su historia.