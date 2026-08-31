Álex Palou certifica su reinado en la IndyCar con su cuarta victoria consecutiva

Álex Palou sigue haciendo historia en el mundo del automovilismo al coronarse campeón de la IndyCar por quinta vez, siendo ésta su cuarta consecutiva. "Nunca pensé que esto sería posible. Pero ahora que lo es, no puedo estar más contento y con ganas de más", aseguraba tras la carrera. Solo el francés Sébastien Bourdais lo había conseguido antes, entre 2004 y 2007.

Con este título, el piloto catalán se sitúa a un campeonato de Scott Dixon y A. J. Foyt, al cuál le ha arrebatado también el récord de piloto más joven en conseguir el repóquer de la carrera más prestigiosa. El estadounidense lo consiguió a los 32 años y el español, a los 29. "Es increíble ganar otro campeonato y estamos preparados para el siguiente", afirmaba Palou.

A falta de 2 carreras para la finalización de la temporada, a Palou le ha servido un décimo puesto en la carrera de este fin de semana en Milwaukee para proclamarse campeón. La carrera estaba prevista para el sábado, donde fue 5º, pero tras más de 115 vueltas, la lluvia obligó a suspender la prueba del sábado y terminó 10º en la prueba del domingo. Posición más que suficiente para que su perseguidor, Kyle Kirkwood no pudiera recortarle los 97 puntos de distancia con los que Palou llegó sobre él.

Álex no necesitaba arriesgar para ganar y sufrió una penalización por un cambio de motor no aprobado por la organización de carrera. "Fue una carrera muy mala, estuvimos sufriendo todo el tiempo. Solo pensaba: sigue concentrado y continúa la carrera", indicaba el campeón. Finalmente, fue el mexicano Pato O´Ward el que se impuso en las dos carreras, por delante de David Malukas y Rinus Veekay.

Dominador absoluto de 2026

El español ha sido un piloto constante durante toda la temporada, acumulando seis victorias, siete podios, 12 'Top 5' y 14 'Top 10'.