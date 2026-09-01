El primer Clásico de la temporada 2026-27 entre Barcelona y Real Madrid ya tiene fecha y hora

El primer Clásico de la temporada 2026-27 ya tiene fecha y hora. El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán el próximo 25 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

El partido llegará después de un inicio de temporada en el que los dos grandes aspirantes al título han comenzado con paso firme. Tras las tres primeras jornadas del campeonato, tanto Barcelona como Real Madrid cuentan sus encuentros por victorias y vuelven a presentarse como los principales candidatos a conquistar LaLiga.

Mourinho regresa al Camp Nou

El Clásico contará esta temporada con numerosos alicientes, pero uno de los principales estará en el banquillo visitante. José Mourinho regresará al Camp Nou como entrenador del Real Madrid más de una década después de su primera etapa al frente del conjunto blanco.

El técnico portugués ha vuelto este verano al club con el objetivo de recuperar la senda de los títulos y tendrá en Barcelona una de sus primeras grandes pruebas de la temporada.

Mourinho conoce perfectamente la rivalidad entre ambos clubes después de protagonizar algunos de los Clásicos más intensos de la historia reciente durante su primera etapa en Madrid, entre 2010 y 2013.

Rodri, contra el Real Madrid

Otro de los grandes focos estará sobre Rodri Hernández. El capitán de la selección española y MVP del último Mundial disputará su primer Clásico con la camiseta azulgrana después de protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes.

El centrocampista estuvo en la órbita del Real Madrid antes de que el Barcelona terminara cerrando su incorporación procedente del Manchester City.

Rodri se ha convertido en una de las grandes piezas del proyecto de Hansi Flick y tendrá ante el conjunto madridista uno de sus primeros grandes exámenes como futbolista azulgrana.

Dos candidatos al título frente a frente

Barcelona y Real Madrid vuelven a partir esta temporada entre los grandes favoritos para conquistar el campeonato. No olvidemos que esta temporada los de Flick buscan su tercer título liguero consecutivo mientras el Madrid suma dos años en blanco.

Ambos han comenzado LaLiga con pleno de victorias y el enfrentamiento de la décima jornada servirá como uno de los primeros grandes termómetros para medir el nivel de los dos proyectos.

El 25 de octubre a las 21:00 horas, el Camp Nou volverá a centrar todas las miradas con el primer Clásico de la temporada: el Barcelona de Hansi Flick frente al nuevo Real Madrid de José Mourinho.