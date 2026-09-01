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Venganza en Toledo

Prende fuego a la casa de sus ladrones y acaba quemando otras cuatro viviendas

Dos personas asaltan, a punta de pistola, la casa de un tercero y le roban cerca de 35 mil euros. La víctima del robo decide entonces vengarse y quema la casa de sus ladrones. El fuego afecta a otras cuatro viviendas.

Imagen del incendio

Prende fuego a la casa de sus ladrones y acaba quemando otras cuatro viviendas | ANTENA 3 NOTICIAS

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Gonzalo del Prado
Gonzalo del Prado
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Robos a mano armada, mucho dinero, una venganza 'fogosa' que se descontrola, un tiroteo posterior y tres detenidos. Esta es la historia de un robo en una vivienda en la que el asaltado ha acabado también en el cuartelillo y después en prisión. Ha ocurrido en Calarberche, en Toledo. En una operación bautizada como 'Calfire 26', la Guardia Civil ha detenido al autor del fuego tras quemar la casa de dos de las personas que, previamente, le habían robado en su domicilio.

Un robo en el que los asaltantes se llevaron, a punta de pistola, 15.000 euros en metálico y objetos por valor de otros 20 mil euros. El fuego de la venganza se propagó y afectó a otras cuatro viviendas colindantes, con gran revuelo en la población toledana. Aunque ahí no acabó todo.

Tras el incendio, los dos autores del robo regresaron al domicilio del asaltado y allí se produjo un intercambio de disparos. Este tiroteo alertó a la Guardia Civil, que inició una investigación para esclarecer los hechos. En sus pesquisas, lograron identificar a tres varones, de entre 35 y 43 años, como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

Los investigadores realizaron entonces varias entradas y registros domiciliarios, contando para ello con el apoyo de un grupo de asalto, el GRS 1 de Valdemoro. Durante la intervención se procedió a la detención de uno de los presuntos autores de lo sucedido, quien se encontraba junto con otra persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención. En el interior del inmueble registrado, se encontró abundante cantidad de munición, de los calibres 45, 5.56 mm y 9 mm parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

De manera simultánea, se procedió a la detención del resto de presuntos autores, quienes carecían de domicilio fijo y utilizaban distintos inmuebles ocupados.

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