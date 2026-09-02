El paro sube en 44.419 personas en agosto, el doble que en 2025

El mercado laboral español afrontó agosto con dos caras. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social mantiene su fortaleza y alcanza máximos históricos en términos desestacionalizados. Por otro, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 44.419 personas durante el mes, hasta situarse en 2.355.918 desempleados.

La Seguridad Social cerró agosto con 22.345.226 afiliados de media, 679.023 más que un año antes, lo que supone un crecimiento interanual del 3,13%. Se trata del mayor incremento registrado en un mes de agosto desde 2021. El descenso mensual de la afiliación responde, en buena medida, al comportamiento estacional habitual del mes. En agosto se perdieron 162.840 afiliados respecto a julio, aunque la caída fue considerablemente inferior a la registrada en años anteriores.

La fotografía cambia al eliminar los efectos estacionales y de calendario. En ese caso, la afiliación aumentó en 83.844 personas durante agosto, hasta alcanzar los 22.371.964 ocupados, el nivel más elevado de toda la serie histórica. El mercado laboral encadena así 67 meses consecutivos de crecimiento en términos desestacionalizados.

El paro sube en agosto, pero baja en un año

Frente a la evolución de la afiliación, el paro registrado aumentó en agosto en 44.419 personas, un 1,92%, hasta los 2.355.918 desempleados. El incremento duplica el registrado en agosto de 2025, cuando el desempleo aumentó en 21.905 personas. Pese al repunte mensual, la evolución interanual continúa siendo positiva. En comparación con agosto del año pasado, el número de parados registrados se redujo en 70.593 personas, un 2,91%.

El comportamiento tampoco mejora al eliminar la estacionalidad: el paro desestacionalizado aumentó en 15.137 personas durante agosto.

El repunte se concentró principalmente en los servicios, que sumaron 28.563 desempleados (+1,71%), seguidos de la construcción, con 4.669 parados más (+2,89%), y la industria, con 3.731 (+2,10%). En cambio, el desempleo descendió en la agricultura, con 912 inscritos menos (-1,30%). El colectivo sin empleo anterior aumentó en 8.368 personas, un 3,56%.

Por sexos, el paro masculino se situó en 937.161 hombres, después de aumentar en 21.678 personas durante el mes, mientras que el desempleo femenino alcanzó 1.418.757 mujeres, 22.741 más que en julio. Sin embargo, la comparación con agosto de 2025 muestra una reducción de 17.619 desempleados entre los hombres y de 52.974 entre las mujeres.

Entre los menores de 25 años, el desempleo aumentó en agosto en 8.168 personas, un 5,12%. Entre los mayores de esa edad, el incremento fue de 36.251 inscritos, un 1,68%.

Los trabajadores extranjeros, protagonistas del crecimiento

Uno de los principales motores del mercado laboral continúa siendo el empleo de trabajadores extranjeros. En agosto se alcanzaron 3.551.759 afiliados extranjeros, 39.535 más que en julio y 482.490 más que hace un año. Este colectivo representa ya el 15,9% del total de afiliados.

Además, los datos reflejan el impacto del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. A 31 de agosto había 337.917 afiliados en alta procedentes de este proceso. Colombia, con 97.376 trabajadores, y Venezuela, con 66.733, son los principales países de origen y concentran casi la mitad del total. Del conjunto de trabajadores regularizados, 269.627 están encuadrados en el Régimen General, mientras que 16.912 son autónomos. Por sexo, 203.418 son hombres y 134.499 mujeres.

La temporalidad cae a la mitad desde 2021

Los datos de agosto vuelven a reflejar la transformación de la estructura contractual del mercado laboral tras la reforma laboral. Desde agosto de 2021 se han incorporado 4.811.840 trabajadores con contrato indefinido, mientras que el número de afiliados temporales se ha reducido en 2.020.332.

La tasa de temporalidad se sitúa actualmente en el 13,4%, frente al 29,3% de agosto de 2021. Entre los menores de 30 años, la reducción también resulta especialmente significativa: la temporalidad ha pasado del 54,9% al 23,7% en cinco años. El informe sitúa además en 2,5 la relación entre cotizantes y pensionistas, su nivel más elevado desde 2011.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que los datos reflejan un mercado laboral que mantiene un crecimiento sostenido y una progresiva mejora de la estabilidad del empleo. La ministra Elma Saiz ha destacado que España lleva más de cinco años y medio incrementando la afiliación mes a mes en términos desestacionalizados.