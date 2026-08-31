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Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en directo: sigue el debut del murciano en el US Open

El tenista de El Palmar vuelve a las pistas cuatro meses y medio después de su lesión de muñeca. El ruso Safiullin será la primera gran prueba en su debut en Nueva York.

Carlos Alcaraz durante un partido de exhibición en el US Open

Carlos Alcaraz durante un partido de exhibición en el US Open EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Llegó el momento de volver. Carlos Alcaraz Garfia disputa este lunes 31 de agosto su primer partido oficial de individuales cuatro meses y medio después de lesionarse la muñeca en el Conde de Godó. El murciano debuta en el US Open ante el ruso Roman Safiullin, número 99 del mundo.

El ganador de 2025 defiende el título pero en este momento no puede pensar más allá del partido de hoy. El de El Palmar se apuntó al dobles mixto con Serena Williams para coger algo de ritmo. La buena noticia es que dos de sus grandes rivales, Sinner y Djokovic, no lo serán en esta ocasión, el italiano por lesión y el serbio porque cayó ante Navone en cinco sets en su primer partido, ronda en la que no cedía en un Slam desde Australia 2006.

Recuerda que puedes seguir en directo el partido entre Alcaraz y Safiullin aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora del duelo de primera ronda, que empezará sobre las 19:30pm.

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¡Sinner y Djokovic NO serán rivales en este US Open!

Veremos como se desenvuelve en su debut, pero Alcaraz también sabe antes de comenzar el torneo que ni Jannik Sinner ni Novak Djokovic serán un impedimento para el título en este torneo. El italiano no jugó por unas molestias en su rodilla y el balcánico de 39 años ha sido eliminado esta madrugada ante Mariano Navone en cinco sets y casi cinco horas de partido. 20 años hacía que Nole no perdía en una primera ronda de Grand Slam.

El ganador de 24 majors llegó a vomitar varias veces en pista tras colapsar físicamente en el tercer set. Llegó incluso a emocionarse cuando sacaba al verse completamente impotente.

Son dos bajas tremendamente influyentes e importantes para el torneo. Ahora, Alcaraz y Zverev pasan a ser los grandes favoritos.

Jugó los dobles mixtos con Serena Williams, ¿le habrá servido de preparación?

Estar más de cuatro meses fuera en este exigente circuito ha supuesto un golpe muy duro para Charlie, que se lesionó cuando estaba en el mejor momento de la temporada y en plena gira de tierra batida. Lógicamente ha estado la mayor parte del tiempo recuperándose de la lesión, pero ya lleva varias semanas entrenando a buen nivel. Eso sí, el no haber podido competir en un torneo previo deja muchas más incógnitas en cuanto a su vuelta. Sí que pudo disputar dos 'partidos' de dobles mixtos con Serena Williams hace poco menos de una semana, pero veremos si le han servido para entrar en el partido de hoy con algo más de ritmo.

¡¡ALCARAZ HA VUELTO!!

¡Fin de la espera! Han pasado cuatro meses y medio, un total de 139 días sin ver a Carlitos en pista. La última vez fue el 14 de abril de 2026 ante Virtanen en el Conde de Godó. Desde entonces se ha perdido dos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon) y los Masters de Madrid, Roma, Canadá y Cincinnati.

La lesión de muñeca parece atrás, pero volver en un Grand Slams, a cinco sets y ante un 'pegador' como Safiullin tampoco parece la mejor de las noticias. Hoy le tocará sobrevivir como buenamente pueda.

¡Vamos ya con la previa! Sobre las 19:30 arrancará el partido en la Arthur Ashe Stadium.

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