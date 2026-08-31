Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en directo: sigue el debut del murciano en el US Open

Llegó el momento de volver. Carlos Alcaraz Garfia disputa este lunes 31 de agosto su primer partido oficial de individuales cuatro meses y medio después de lesionarse la muñeca en el Conde de Godó. El murciano debuta en el US Open ante el ruso Roman Safiullin, número 99 del mundo.

El ganador de 2025 defiende el título pero en este momento no puede pensar más allá del partido de hoy. El de El Palmar se apuntó al dobles mixto con Serena Williams para coger algo de ritmo. La buena noticia es que dos de sus grandes rivales, Sinner y Djokovic, no lo serán en esta ocasión, el italiano por lesión y el serbio porque cayó ante Navone en cinco sets en su primer partido, ronda en la que no cedía en un Slam desde Australia 2006.

Recuerda que puedes seguir en directo el partido entre Alcaraz y Safiullin aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora del duelo de primera ronda, que empezará sobre las 19:30pm.