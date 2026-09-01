La vivienda crece un 15,6% respecto a agosto del año pasado y acumula 70 meses de subidas

Un mes más, y van 70 consecutivos (desde noviembre de 2020 que no baja), desde que la vivienda sigue creciendo en España. Según un informe elaborado por el portal Fotocasa, el crecimiento interanual del precio habría incrementado en un 15,6%, lo que quiere decir que la vivienda ese ese tanto por ciento más que en agosto de 2025. En cifras: una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, habría pasado de costar 219.000 euros el año pasado a más de 253.000 este año. 34.250 euros más.

Unos datos de preocupantes en un sector cada vez más tensionado: a media del precio del metro cuadrado se situaría en agosto de 2026 en 3.166 euros. No todo son malas noticias, tras varios meses en los que este valor habría aumentado en más de un 20%, este 15% supone un que baje la velocidad de crecimiento.

Una moderación, que no evita que suba el precio interanual en todas las comunidades autónomas del país. Destaca especialmente la Región de Murcia, que sube un 28,8%, aunque hay otras cuatro que aumentan por encima del 15%: Cantabria (18,5%), Comunidad Valenciana (17,1%), Navarra (17%) y La Rioja (15,9%).

Son las que más suben, pero las más caras siguen siendo las mismas. Baleares lidera este ranking: el metro cuadrado en la comunidad se sitúa en 5.443 euros, seguido de Madrid, 5.431 euros, y País Vasco, 4.045 euros. Un aumento que se explica fácilmente, hay mucha demanda y la oferta es poca, es decir, como no se construye vivienda nueva y cada vez hay más demanda, la poca que hay de segunda mano aumenta considerablemente de precio.

Además, el hecho de que ninguna comunidad autónoma se libre es significativo y quiere decir que la gente se mueve por el territorio buscando vivienda asequible. Las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, marcan el ritmo y la tendencia, que sigue el resto de capitales provinciales.

Un mercado cada vez más tensionado. Varios equipos de Antena 3 Noticias han preguntado a la población, que refleja la dificultad de los jóvenes para adquirir vivienda. Muchos se preguntan si alguna vez lo harán. "Tengo 24 años y no sé si podré llegar a comprarme una vivienda", nos cuenta una joven.

Hay algunos, como David, que acaba de ser padre. Junto a su pareja viven de alquiler, pero ambos ven imposible pagar el precio de una entrada tal y como está el mercado. "¿Me vuelvo a casa de mis padres o qué hago?", se pregunta de forma retórica, antes de añadir "estamos ya hasta las narices".