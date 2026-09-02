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Nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán dejan una noche de alerta máxima en Oriente Medio

Las alarmas antiaéreas rompían el silencio la pasada madrugada para miles de personas tanto en Irán como en Jordania, Irak, Kuwait y Baréin. La Guardia Revolucionaria lanzaba numerosos misiles y drones contra distintas bases de Estados Unidos de la región en represalia a los bombardeos que reactivaban las Fuerzas Armadas norteamericanas.

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Nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán deja una noche de alerta máxima en los países de la región | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El Ejército de Estados Unidos iniciaba una nueva oleada de ataques sobre Irán. El Cetcom para Oriente Medio afirmaba a través de la red social 'X' que sus objetivos comprendían instalaciones de defensa aérea y radar, así como de la marina iraní. Lo hacían para anunciar el fin de esta operación.

Es la segunda vez en apenas tres días que las Fuerzas Armadas norteamericanas bombardean Irán en una nueva serie de hostilidades que comenzaron con un gran ataque sobre la isla de Larak, enclave estratégico en el estrecho de Ormuz.

A las afirmaciones del gabinete de Donald Trump sobre los objetivos exclusivamente militares, Irán acusaba a EEUU de crímen de guerra tras el impacto de un misil en un local donde se celebraba una boda en la que han muerto por lo menos 4 civiles, uno de ellas un niño, al sur de la república islámica.

La Guardia Revolucionaria Iraní por su parte avisaba, vía la agencia oficial de noticias del régimen, de un contraataque que definían como "operación decisiva de represalia". Irán procedía al lanzamiento de decenas de drones kamikaze y misiles hacia numerosas "bases e intereses estadounidenses" por todo Oriente Medio. El régimen iraní admitía los ataques a posiciones de Jordania, Irak y Baréin; sin embargo los proyectiles han caído también sobre Kuwait, según han informado sus autoridades. Al menos diez misiles han sido derribados por parte de las defensas del ejército de Jordania, que confirmaba tres impactos en zonas deshabitadas.

Guerra militar, económica, y aislamiento total

En una semana de aparente nueva escalada de hostilidades entre los históricos enemigos, Donald Trump profería nuevas amenazas -a través de su red social, Truth- en caso de los ya confirmados contraataques iraníes: "Será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad".

También daba la réplica a esas amenazas Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Central Militar de Irán, prometiendo "respuestas más amplias y destructivas", en caso de más bombardeos estadounidenses.

El presidente norteamericano poco después ha afirmado que EEUU tiene el control casi completo del crucial estrecho de Ormuz. Trump aseguraba además que actualmente no le importa si Irán firma o no un acuerdo de paz. El mandatario, pese a su anuncio de redoblar sus esfuerzos en la guerra económica contra Irán, descarta estar tratando de forzar al régimen de los ayatolás a sentarse en la mesa de negociaciones. Su objetivo no es otro que asfixiar a la economía iraní y aislar al país internacionalmente. "No vamos a detenernos", manifestaba Donald Trump.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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