Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria

Un juez de Gran Canaria ha condenado al defensa del Real Madrid Raúl Asencio a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol, según ha adelantado este miércoles el periódico 'Atlántico Hoy'.

Fuentes cercanas al jugador han confirmado a Efe que Asencio reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado el 19 de agosto en la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

Según han confirmado fuentes de la investigación, Asencio fue interceptado el 16 de agosto a la 6:30 horas en un control de la Guardia Civil de Tráfico en el sur de Gran Canaria, en el kilómetro 37,5 de la autovía GC-1, cuando conducía un Porsche Macan GTS.

Delito contra la seguridad vial

En las dos pruebas de alcoholemia que se le realizaron, el jugador dio tasas positivas de 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, que triplican con creces el límite legal (0,25 mg/l).

Conducir con una tasa de 0,25 a 0,50 mg/l de alcohol se castiga con multa de 500 euros y retirada de cuatro puntos del carné y, con tasas de entre 0,50 y 0,60, con multa de 1.000 euros y seis puntos, en ambos casos como infracción administrativa. Sin embargo, a partir de 0,60 mg/l, esa conducta constituye un delito contra la seguridad vial y es objeto de juicio rápido.

Ese día, Asencio iba acompañado por otra persona que se hizo cargo del coche tras comprobarse que estaba en condiciones de conducir.

Juicio por el vídeo sexual

Esta sentencia se conoce a solo 24 horas de que el defensa comparezca ante la juez de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual que presuntamente grabaron en 2023 en el sur de la isla tres excompañeros suyos de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos jóvenes ofendidas confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes a otra persona cuando las recibió en su móvil, tras haberse disculpado en privado con ellas y haberlas indemnizado.