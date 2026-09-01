Rajadón de Tsitsipas contra Kyrgios tras su positivo por cocaína: "No lo voy a encubrir"

Stéfanos Tsitsipas ha dejado una de las declaraciones más contundentes de este inicio del US Open. Después de protagonizar una de las sorpresas de la primera ronda al eliminar al francés Arthur Fils, el tenista griego fue preguntado por la reciente suspensión de Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína y no rehuyó la polémica.

Tsitsipas, que ya había protagonizado diferentes enfrentamientos con el australiano en el pasado, aseguró que conocía la noticia antes de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) hiciera público el positivo.

"No sé qué decirles. Quiero serles completamente honesto: ya lo sabía antes del anuncio. Lo sabía personalmente. ¿Qué puedo decirles entonces? Simplemente les diré la verdad. El positivo de Kyrgios lo sabía antes de que se hiciera ningún anuncio, y cuando lo vi en las redes sociales, pensé: 'Ahí lo tienen'. Para ser sincero, hasta cierto punto me lo esperaba", arrancó diciendo.

"Lo que me sorprende es que haya ocurrido tan tarde"

El griego comenzó riéndose al abordar el asunto, pero posteriormente endureció considerablemente su discurso: "Sabía que estas cosas sucedían fuera de las pistas de tenis. Puedo asegurarlo. No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad".

Tsitsipas aseguró que las informaciones que manejaba no procedían únicamente de su propia percepción, sino también de conversaciones mantenidas dentro del circuito profesional.

"Me considero una persona que trata bien a todos, pero estos eran comportamientos de los que oí hablar personalmente en el circuito, y escuché a otras personas en el mismo entorno decirme cosas similares", explicó Tsitsipas.

El actual número 28 años fue todavía más contundente al valorar cuándo se produjo finalmente el positivo: "Y de nuevo, cuando lo vi, me dije: 'bueno, para ser honesto, era más o menos previsible'. Lo que me sorprende es que haya ocurrido tan tarde", sentenció el griego.

Suspendido desde el 4 de agosto

Las declaraciones llegan después de que la ITIA suspendiera provisionalmente a Nick Kyrgios en aplicación del Programa Antidopaje del Tenis. El australiano proporcionó una muestra durante un torneo ATP 250 celebrado en Mallorca el pasado 22 de junio.

El 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La cocaína figura como sustancia prohibida en competición y, debido a la naturaleza del positivo, Kyrgios permanece suspendido desde el pasado 4 de agosto.

Reconoció públicamente su error

El propio tenista australiano se pronunció posteriormente sobre el positivo y asumió la responsabilidad de lo ocurrido: "Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello. No voy a poner excusas, pero quiero contextualizar la situación en la que me encontraba. Los dos últimos años marcados por las lesiones han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de responder a lo que mi mente le exigía, y aceptar que me acerco al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", reconoció el tenista australiano de 33 años en su cuenta de Instagram.

Kyrgios atraviesa desde hace tiempo una etapa complicada de su carrera, marcada por las lesiones y las largas ausencias del circuito.

Ahora, su positivo ha vuelto a situarle en el centro de la actualidad y ha provocado una reacción especialmente dura de un viejo rival como Tsitsipas, que asegura que lo ocurrido no le sorprendió y que dentro del circuito ya había escuchado hablar de comportamientos similares antes de que el caso se hiciera público.