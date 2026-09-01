Nepal busca supervivientes bajo el barro y la cifra de muertos supera el millar

Nepal continúa inmerso en una carrera contrarreloj para localizar a las personas que permanecen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones y corrimientos de tierra que han azotado el país. El balance de víctimas mortales asciende ya a 1.050, mientras cerca de 4.000 personas continúan desaparecidas, según las autoridades nepalíes.

El foco, en las centrales hidroeléctricas

Uno de los principales focos de las operaciones se encuentra en los túneles de varias centrales hidroeléctricas, donde cientos de trabajadores podrían continuar atrapados bajo toneladas de barro y escombros. Los equipos de emergencia utilizan maquinaria pesada, drones y cámaras térmicas para tratar de localizar a posibles supervivientes en unas zonas de difícil acceso. Los rescatistas trabajan además pendientes de las condiciones meteorológicas. El riesgo de nuevas lluvias e inundaciones podría complicar todavía más las labores de búsqueda. Uno de los responsables de los equipos de drones explica que han preparado incluso material con cuerdas para poder intervenir y acceder a zonas afectadas en caso de nuevas crecidas.

Españoles, dos desaparecidos y tres fuera de peligro

Dos ciudadanos españoles siguen desaparecidos y otros tres que fueron contactados por el gobierno nepalí se encuentran fuera de la zona de peligro. Un documento de la Junta de Turismo nepalí fechado el lunes a las 12 de la mañana confirma el desconocimiento del paradero de los afectados de nuestro país. El país busca lograr el máximo apoyo internacional y fondos extranjeros para hacer frente a la devastadora situación y para la reconstrucción posterior.

Numerosos ciudadanos aún atrapados

La situación sigue siendo especialmente dramática en las áreas más aisladas. Personas afectadas por la catástrofe aseguran que todavía hay numerosos ciudadanos atrapados a los que los equipos de emergencia no han podido llegar. Mientras continúa la búsqueda, la dimensión de la tragedia se hace cada vez más visible en Katmandú, donde se están enterrando decenas de cadáveres. Las autoridades trabajan también para identificar a las víctimas mediante fotografías y otros registros en hospitales y centros habilitados para ello.La ayuda internacional ya ha comenzado a llegar, aunque las dificultades de acceso están ralentizando su distribución en algunas de las zonas más afectadas. Más de 11.800 personas han sido rescatadas desde el inicio de la emergencia.