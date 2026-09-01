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Antena 3 Noticias sigue arrasando y acumula más de 80 meses consecutivos de liderazgo

Los informativos de Antena 3 siguen siendo la opción preferida de los espectadores y supera a su inmediato competidor por más de 10 puntos.

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Antena 3 Noticias sigue arrasando y acumula más de 80 meses consecutivos de liderazgo | ANTENA 3 NOTICIAS

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Antena 3 Noticias sigue acumulando hitos y este último mes alcanza 80 meses consecutivos de liderazgo. En concreto, es la oferta informativa que más ha crecido en este mes, registrando 1,6 puntos más que en el mes de julio y supera a su inmediato competidor por más de 10 puntos.

La edición de mediodía de Antena 3 Noticias ha sido el informativo más seguido, encadenando 103 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa. Supera a su competidor directo por casi 14 puntos. El informativo de las 21:00 horas, con Vicente Vallés y Esther Vaquero al frente, es el líder absoluto entre las ediciones de noche y es el que más crece en la comparativa intermensual, marcando más de 3 puntos.

Antena 3 Noticias Fin de Semana, conducido por Matías Prats y Mónica Carrillo, suma 73 meses como la opción informativa más vista del fin de semana y firma su mejor resultado desde enero.

También es líder entre las cadenas privadas Noticias de la mañana, superando por 5 puntos a su inmediato competidor. Por otro lado, Antena 3 Deportes son los informativos deportivos líderes y más vistos.

Durante la época estival, Espejo Público mantiene su gran estabilidad y vuelve a ser líder entre las privadas, a más de 1 punto de su inmediato competidor.

Antena 3, líder en entretenimiento

Antena 3 vuelve a reunir algunos de los formatos de entretenimiento más seguidos de la televisión. Programas como 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra', 'YAS Verano' o 'Atrapa un millón' continúan imparables.

'La ruleta de la suerte' corona el top del entretenimiento del mes y lo hace alcanzando 76 meses consecutivos de liderazgo. Supera por más de 13 puntos a su rival privado, la segunda mayor ventaja histórica en un mes de agosto. Aparte de ser el programa más visto, es el que consigue más cuota. Ha superado los 2,6 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana.

'Pasapalabra' sigue en las posiciones más altas del ranking de programas, siendo líder absoluto en la tarde y registrando rotundas ventajas con sus competidores. Una media de más de 2,2 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con 'AlaZ'.

'YAS Verano' sigue siendo la opción privada líder durante los meses de verano y es el magacín diario más visto de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de un punto.

Atresmedia, el grupo que reina entre sus competidores

En paralelo al liderazgo de Antena 3 entre las cadenas, Atresmedia se alza líder absoluto entre los grupos. Registra una la mayor ventaja de la historia en un mes de agosto. De esta forma, firma un 24,4% de cuota y vence a su inmediato competidor por casi 3 puntos.

Sigue siendo líder absoluto en el Prime Time, experimentando una extraordinaria subida de casi cinco puntos con relación al mes pasado y marca una ventaja de casi dos puntos sobre su directo competidor.

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