Rodri, sobre por qué eligió al Barcelona sobre otros equipos: "Los motivos me los reservo"

Rodri Hernández ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona. El capitán de la selección española y MVP del Mundial 2026 ha firmado hasta el 30 de junio de 2030 después de poner fin a su exitosa etapa en el Manchester City y ha reconocido que tuvo otra propuesta antes de decidirse por el proyecto azulgrana.

"El Barcelona es un grandísimo club, para mí siempre ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también por los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo dice entender a Joan -Laporta-, a la cúpula directiva, Estoy feliz de estar aquí", explicó durante su presentación.

"Estás hablando de clubes muy importantes, y junto con mi familia y mi gente tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros"

El centrocampista no quiso desvelar qué otros clubes trataron de incorporarle ni los motivos concretos que terminaron decantando su decisión, aunque sí dejó claro que el aspecto deportivo fue determinante: "El primer proceso fue entender que se había acabado una etapa en mi club y que debía buscar una salida, cosa que me llevó un tiempo asimilar, porque para mí ha sido el club más especial en el que he estado. Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiarlas, analizarlas bien y tomar una decisión. Estás hablando de clubes muy importantes, y junto con mi familia y mi gente tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros. Los motivos me los reservo para mí, pero mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo", manifestó.

Su salida del Manchester City tampoco resultó sencilla después de convertirse durante años en uno de los pilares del equipo inglés: "Es un capítulo muy importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura salir del Manchester City, un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz durante estos años y al que estaré siempre eternamente agradecido por lo que me han dado y por lo que hemos sido capaces de conseguir. Agradezco que hayan entendido que era momento de salir, que posibilitasen esta salida", indicó.

El papel de Hansi Flick

Rodri también desveló cómo fue su primera conversación con Hansi Flick y reconoció que la propuesta futbolística del técnico alemán le resulta especialmente atractiva en este momento de su carrera.

"Con Hansi hablé, me trasladó su ilusión por venir. Me motiva mucho poder entrenar con él, tiene una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho en este momento de mi carrera, me puede aportar mucho todavía. Soy un jugador con todavía margen de mejora y él puede completarme más. He estado más en contacto con Deco y Joan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente, que te mira y te dice lo que quiere de ti. Pasa un poco por ese rol, por de esa experiencia que quizás necesita el equipo", explicó.

A sus 30 años y después de haber conquistado prácticamente todos los grandes títulos, el madrileño considera que todavía puede seguir evolucionando como futbolista.

"Es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar para lo que me han traído"

También llega con la intención de aportar experiencia a una plantilla especialmente joven: "Es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar para lo que me han traído. Entro en un vestuario completamente integrado y con ganas", señaló sobre sus primeras horas como azulgrana.

Muchos de esos compañeros ya los conoce perfectamente de la selección española. Sin embargo, Rodri negó que durante el Mundial intentaran convencerle para fichar por el Barça: "Estábamos centrados en el reto tan importante que teníamos de ganar un Mundial. En ese momento no existen los clubes, existe la selección, quitando alguna broma", confesó.

Un centro del campo repleto de alternativas

Rodri se incorpora a una de las parcelas con mayor competencia de la plantilla azulgrana, donde coincidirá con futbolistas como Pedri, Gavi, Dani Olmo, Marc Bernal o Frenkie de Jong.

"El centro del campo del Barcelona es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores. Voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando", aseguró.

"En Europa están a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions"

Eso sí, evitó colocar la etiqueta de mejor centro del campo del mundo al conjunto azulgrana: "Las etiquetas del mejor o el peor, no lo sé. Tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de '6' como de '8' como de '10'. Además, jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones. Eso da una riqueza muy amplia al entrenador para que pueda elegir, tener muchos recursos. En el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival. Tenemos un centro del campo muy completo", expresó.

El crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas también influyó en su decisión: "El Barcelona es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva. En Europa están a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Es un equipo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos", apuntó.

"Yo estoy para ya"

Una de las incógnitas alrededor de su llegada era su estado físico después de someterse recientemente a una pequeña intervención en la espalda.

Rodri quiso despejar cualquier duda: "Yo estoy para ya. Era simplemente una intervención ambulatoria, espero mañana poder entrenar normal con el equipo y que en lo que el míster estime oportuno coger el ritmo para ayudar a los compañeros cuanto antes. Quiero ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible", afirmó.

Los elogios a Lamine Yamal y Marc Bernal

El nuevo fichaje también habló sobre Lamine Yamal, con quien acaba de proclamarse campeón del mundo: "Los jugadores estamos para ganar títulos, y a los títulos individuales no les prestamos tanta atención, es una consecuencia de las cosas bien hechas. Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble. Es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel", señaló después de definirle como "un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva".

Rodri espera ejercer también un papel importante en el crecimiento de futbolistas como Marc Bernal: "Soy un jugador que viene con 30 años, con una experiencia que quizás muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Para mí es importante entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual. Marc que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble. Espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante", declaró.

Busquets, un referente

Las comparaciones con Sergio Busquets también estuvieron presentes durante su presentación: "Entiendo la comparación por la posición, coincidimos en la selección, y el estilo. Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Dentro de la demarcación, tenemos características diferentes, otras bastante en común, y es un jugador muy bueno, que siempre he admirado y he intentado absorber muchas cosas de él en mi etapa con la selección. Ahora está en el filial, así que le veré un poquito más. Es un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente", señaló tras asegurar que el excentrocampista "siempre ha sido un gran referente".

Prudencia con Julián Alvarez

Rodri fue preguntado finalmente por un posible fichaje de Julián Alvarez, con quien compartió vestuario en el Manchester City, pero evitó entrar en una operación que afecta a un jugador con contrato en el Atlético de Madrid.

"Suelo ser bastante prudente con jugadores que no pertenecen a un club. Respeto tremendamente al Atlético de Madrid y es jugador de Atlético de Madrid. Está claro que Julián es un grandísimo futbolista, a cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, pero está claro que Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla, así que eso le corresponde a ellos", finalizó.

Una leyenda del City

Rodri inicia así una nueva etapa después de disputar 298 partidos con el Manchester City, con 28 goles y 32 asistencias. Con el conjunto inglés conquistó, entre otros títulos, cuatro Premier Leagues y la Liga de Campeones de 2023, en cuya final marcó el gol decisivo.

A ese palmarés suma el Balón de Oro de 2024 y sus grandes éxitos con España: Liga de Naciones, Eurocopa y el reciente Mundial, donde fue elegido mejor jugador del torneo. Ahora cambia Manchester por Barcelona para afrontar el que él mismo define como un nuevo "reto deportivo".