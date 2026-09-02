Pablo García se va llorando del Betis: "Ha habido que darle pastillas para dormir"

Pablo García ya es nuevo jugador del Racing de Santander. El club cántabro y el Real Betis alcanzaron este martes un acuerdo para el traspaso de una de las grandes joyas de la cantera verdiblanca, que abandona el equipo en una operación destinada a liberar espacio salarial para facilitar la incorporación de Dani Ceballos.

El Racing desembolsará 5,5 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista, que firma con el conjunto santanderino hasta el 30 de junio de 2030.

Se trata de una salida especialmente dolorosa por la vinculación de Pablo García con el Betis. El extremo, de 20 años, llegó al club en categoría prebenjamín y recorrió todos los escalones de su cantera hasta alcanzar el primer equipo.

De hecho, cuando debutó en enero de 2025 se convirtió en el primer futbolista de la historia del Betis en pasar por todos los escalafones de edad del club.

Una salida entre lágrimas

La operación ha supuesto un duro golpe para el jugador y su entorno. Pablo García y su familia abandonaron este martes entre lágrimas la ciudad deportiva del Betis después de confirmarse su marcha.

Su padre, Ramón García, explicó en Cope cómo estaban viviendo las últimas horas: "Lo estamos pasando mal. Si los béticos se sienten así, fíjate cómo nos podemos sentir nosotros. Son 15 años, es una vida entera", aseguró.

"Había muchas cosas que no dependían de mí, ojalá hubiera salido todo como esperábamos"

El proceso de las últimas semanas también ha afectado especialmente al joven futbolista: "Lleva muchos días, ha habido que darle pastilla para dormir y bueno, siempre con su buena cara a entrenar y con su buena actitud", explicó su padre.

Pablo García se pronunció este miércoles antes de poner rumbo a Santander y reconoció la dificultad de abandonar el club en el que prácticamente ha pasado toda su vida.

"Muy duro para todos", admitió, antes de intentar mirar ya hacia su nueva etapa: "Hay que poner ya la cabeza para arriba y a seguir".

El extremo dejó además un mensaje de despedida antes de viajar a Cantabria: "Había muchas cosas que no dependían de mí, ojalá hubiera salido todo como esperábamos, pero bueno. Pronto nos volveremos a ver", sentenció.

Una salida para hacer sitio a Ceballos

La marcha de Pablo García responde también a las necesidades económicas y deportivas del Betis durante este tramo final del mercado. El club necesita liberar espacio salarial para poder afrontar la incorporación de Dani Ceballos, por lo que la venta del canterano se ha convertido en una de las operaciones necesarias para cuadrar las cuentas y abrir espacio en la plantilla.

La decisión resulta especialmente llamativa porque Manuel Pellegrini estaba contando con el extremo durante este comienzo de temporada. Pablo García había participado en los tres primeros partidos de LaLiga y fue incluso decisivo al marcar el gol de la victoria del Betis frente al Valencia (0-1).

Su salida se produce, por tanto, cuando comenzaba a ganar protagonismo dentro del primer equipo.

Toda una vida en el Betis

Pablo García deja Sevilla después de una trayectoria de 15 años como verdiblanco.

Internacional con España en una treintena de ocasiones entre los diferentes escalafones inferiores, el atacante había conseguido asentarse progresivamente en los planes de Pellegrini.

Desde su debut con el primer equipo acumuló 33 partidos oficiales y tres goles.

De esos encuentros, 21 fueron en LaLiga EA Sports, seis en la Liga Europa, dos en la Conference League y cuatro en la Copa del Rey.

Su progresión y juventud le habían convertido en uno de los futbolistas de mayor proyección de la cantera bética, pero las necesidades del mercado han terminado precipitando una salida que ni el jugador ni su familia esperaban de esta manera.

Una apuesta importante del Racing

Para el Racing de Santander, la incorporación de Pablo García supone una de las operaciones más importantes de su mercado.

El conjunto cántabro incorpora a un futbolista de solo 20 años, con experiencia en Primera División y competiciones europeas y todavía con un amplio margen de crecimiento.

El desembolso de 5,5 millones por la mitad de sus derechos refleja la apuesta del Racing por un jugador que llega con contrato hasta 2030 y con la posibilidad de asumir inmediatamente un papel importante en el equipo.

Pablo García cambia así el club de toda su vida por Santander en unas circunstancias especialmente difíciles. Después de 15 años recorriendo cada escalón del Betis hasta llegar al primer equipo, el canterano inicia una nueva etapa lejos de casa mientras su salida ayuda al conjunto verdiblanco a hacer hueco para uno de sus grandes objetivos del mercado: Dani Ceballos.

Vuelve el hijo pródigo

El exmadridista confirma así su regreso al Real Betis, el club en el que debutó en Primera División con tan sólo 17 años y del que se marchó para fichar por el Real Madrid, y por el que firma ahora por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

"El Real Betis ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Dani Ceballos, que firma como jugador verdiblanco para las próximas tres temporadas", indicó el conjunto bético para confirmar la vuelta del utrerano, que estaba libre sin equipo desde poner fin a su relación contractual con el Real Madrid hace unos meses.

Ceballos, de 30 años, retorna al Betis, equipo con el que debutó en la Primera División en 2014 y con el que mostró su talento y carácter en el centro del campo, lo que le terminó catapultando al 15 veces campeón de Europa en el verano de 2017.