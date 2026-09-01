Carlos Alcaraz - Jaime Faria en directo: Horario y dónde ver el partido de segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz ya está de vuelta. Después de cuatro meses alejado del circuito por la lesión en la muñeca que sufrió durante el pasado mes de abril en Barcelona, el tenista español ha regresado a la competición en el US Open, donde afronta además el desafío de defender el título conquistado en 2025.

El murciano decidió no acelerar su recuperación pese a que inicialmente se esperaba que pudiera reaparecer en alguno de los torneos previos de la gira norteamericana. Finalmente, renunció a esas citas y eligió Flushing Meadows para regresar a la competición.

Antes de su estreno individual, Alcaraz tuvo una primera toma de contacto con la pista formando pareja con Serena Williams en el torneo de dobles mixtos del US Open.

Alcaraz vuelve con victoria

La gran prueba llegó posteriormente en el cuadro individual frente a Roman Safiullin, número 98 del ranking mundial. El vigente campeón superó su primer examen con un triunfo en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-4, un resultado especialmente importante después de tantos meses sin afrontar un partido individual oficial.

Más allá del marcador, todas las miradas estaban puestas en comprobar cómo respondía físicamente el español después de la lesión. Alcaraz reconoció tras el encuentro que los nervios fueron superiores a los habituales debido a la incertidumbre que todavía tiene sobre su cuerpo.

"Fue un día difícil para mí, al mismo tiempo que hermoso. Empecé el día muy nervioso, pensando que iba a competir de nuevo. Tenía más nervios que normalmente. Mi objetivo aquí es competir y disfrutar. No sé cómo mi cuerpo va a reaccionar después de los partidos, después de la competición. No sé a qué punto voy a ir en el torneo. Vine al torneo para disfrutar, a sentir la energía de la gente, la competición", confesó tras el encuentro ante Safiullin. El primer paso, por tanto, ya está dado.

Jaime Faria, siguiente rival

Carlos Alcaraz se enfrentará en segunda ronda al portugués Jaime Faria, número 72 del ranking ATP. A sus 23 años, Faria atraviesa la temporada de su consolidación en el circuito y acumula 47 victorias durante el año.

Entre sus triunfos más destacados aparece el conseguido frente a Ben Shelton en Cincinnati, poco después de que el estadounidense se hubiera proclamado campeón en Montreal.

Solo el español Rafa Jódar, con 49 victorias, ha ganado más partidos que el portugués esta temporada. Faria será así la segunda prueba para comprobar cómo evoluciona un Alcaraz que todavía necesita acumular minutos de competición y adaptar nuevamente su cuerpo a la exigencia de los encuentros al mejor de cinco sets.

El reto de hacer algo que solo consiguió Federer

Alcaraz aterriza además en Nueva York con un desafío histórico: desde el año 2000, solo Roger Federer ha conseguido ganar el US Open en dos temporadas consecutivas. El español conquistó el título en 2025 y ahora busca defender la corona después de una preparación completamente atípica por su lesión.

La ausencia de Jannik Sinner, número 1 del mundo, supone además una baja importante en el cuadro. El italiano renunció al torneo al no recuperarse a tiempo de sus problemas en la rodilla derecha.

Alcaraz, sin embargo, ha insistido desde su llegada a Nueva York en que no quiere pensar todavía en las rondas finales. Después de cuatro meses sin competir, su prioridad es avanzar partido a partido y comprobar cómo responde físicamente.

¿Cuándo juega Alcaraz contra Jaime Faria?

La segunda ronda del cuadro individual masculino del US Open 2026 se disputará los días 2 y 3 de septiembre. El día y el horario exactos del partido entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria se conocerán cuando la organización publique el correspondiente orden de juego.

La crónica del partido, el resultado y la última hora del US Open se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con especial seguimiento a la participación de Carlos Alcaraz y a todo lo que ocurra en el último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz ya ha superado la primera prueba de su regreso. Ahora llega Faria y un nuevo examen para un vigente campeón que vuelve a competir con una prioridad por encima incluso de defender el título: disfrutar de nuevo sobre una pista de tenis.