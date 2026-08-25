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Yan Diomande completa las presentaciones del Real Madrid: "El mejor equipo del mundo"

El extremo costamarfileño ya luce e 25 blanco, firma hasta 2033 y completa su presentación oficial después de debutar ante el Espanyol. Califica a Mourinho como "el mejor del mundo".

Yan Diomande, presentado con el Real Madrid

Yan Diomande califica a Mourinho como "el mejor del mundo" | Real Madrid

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Yan Diomande ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El extremo costamarfileño, una de las grandes apuestas del club blanco para esta temporada, firmó este martes el contrato que le vinculará a la entidad durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

El acto se celebró en la Ciudad Real Madrid, donde el futbolista estuvo acompañado por el presidente Florentino Pérez y el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'.

"La Ciudad Real Madrid acogió el acto oficial de bienvenida de Yan Diomande como jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le recibió en la sala de juntas, donde el delantero firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", anunció el conjunto madridista.

Después de estampar su firma, Diomande recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y su nueva camiseta, en la que lucirá el dorsal número 25.

El futbolista completa así la serie de presentaciones privadas realizadas por el Real Madrid durante los últimos días con sus seis incorporaciones y el nuevo entrenador, José Mourinho, a la espera de los posibles movimientos que puedan producirse antes del cierre definitivo del mercado.

"Voy a darlo todo"

Diomande, de solo 19 años, llega procedente del RB Leipzig después de convertirse en una de las grandes sensaciones del reciente Mundial.

El costamarfileño no escondió la dimensión que tiene para él vestir la camiseta madridista y definió su llegada como un sueño: "Antes que nada diría que estoy orgulloso, porque este es el club más grande del mundo. Hoy en día, todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, es un orgullo y honor estar aquí. Voy a darlo todo", aseguró en declaraciones a RealMadrid TV.

El atacante también tuvo la oportunidad de contemplar la colección de títulos del conjunto blanco y reconoció que la sala de trofeos supone una motivación añadida para su nueva etapa.

"Ver todos estos trofeos da muchas ganas de conseguir uno. Es muy emocionante luchar por ganar la Champions. Lo que más me ha marcado es el mero hecho de estar en el mismo vestuario que los mejores jugadores del mundo, que te entrene el mejor del mundo, es increíble, es como un sueño", explicó.

Ya ha debutado con Mourinho

La presentación oficial se ha producido después de que Diomande ya haya disputado sus primeros minutos en partido oficial con el Real Madrid. José Mourinho le dio entrada durante el tramo final del encuentro de LaLiga frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

El extremo participó en la jugada del definitivo 1-2 que permitió al conjunto madridista comenzar con victoria la segunda etapa del entrenador portugués en el banquillo blanco.

Ahora, ya presentado oficialmente y con el dorsal 25 a la espalda, Diomande inicia una etapa de siete temporadas en el Real Madrid con la ambición de trasladar al Santiago Bernabéu el impacto que le convirtió en una de las grandes revelaciones del último Mundial.

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