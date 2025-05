Preguntan a Bruno Fernandes en euskera y su reacción se hace viral: "Tampoco lo entiende el traductor"

La final de la Europa League se disputa este miércoles en San Mamés y, aunque el Athletic Club no estará sobre el césped, el euskera sí ha tenido protagonismo en la rueda de prensa previa al duelo entre Manchester United y Tottenham Hotspur. De hecho, un intercambio entre una periodista y Bruno Fernandes arrancó las risas de los presentes.

"Tengo una pregunta para Bruno Fernandes, me gustaría formularla en euskera, si es posible. No sé si tenéis que colocaros...", preguntó la periodista. El portugués, sin dudar, respondió: "No, no. Yo entiendo". A lo que ella, sorprendida, replicó: "¿Entiendes en vasco?". Fernandes, entre risas, aclaró: "¿En vasco? En español sí, en vasco no".

Una vez colocado el casco para la traducción, la periodista formuló su pregunta en euskera. Finalmente, Fernandes bromeó: "No entiende vasco tampoco el traductor", provocando carcajadas en la sala.

"Ganar esta final nos daría un montón de cosas"

Más allá del anécdota lingüística, Bruno Fernandes fue claro sobre la importancia del partido ante los londinenses. "Jugar la Champions, más dinero para el club, más jugadores que querrían venir al United... Lo importante ahora es centrarnos en esta gran final contra un equipo que conocemos bien, pero en una competición muy diferente a la Premier", declaró.

El capitán del United recalcó el peso de esta cita para un club de la magnitud del suyo: "Todos los trofeos son importantes para un club enorme como el United que siempre quiere estar lo más arriba en todas las competiciones".

Y aunque reconoció que no siempre es posible ganarlo todo, insistió en la ambición del equipo: "Nuestro objetivo era estar en la final de Bilbao y ahora tenemos una gran oportunidad".

"Uno de los mejores ambientes en los que he jugado"

Fernandes también fue preguntado por su reciente paso por San Mamés, donde marcó dos goles al Athletic en la ida de semifinales. Con una sonrisa, respondió: "Era un contexto muy diferente. Jugamos contra un rival que no había encajado muchos goles y marcarle tres aquí no fue muy común. Fue uno de los mejores ambientes en los que he jugado".

Eso sí, confía en el empuje de su afición para esta final: "Mañana, por fortuna, vamos a tener a más gente del United para ayudarnos y poner todo para ganar esta final".

