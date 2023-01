Piqué 'responde' a Shakira y anuncia en directo un acuerdo con Casio para la Kings League

Gerard Piqué ha tardado poco en 'responder' al tema viral de Shakira con Bizarrap en la que la colombiana carga duramente con el que fuera su pareja durante 12 años. El exjugador del FC Barcelona anunció este viernes por la noche en pleno directo, acompañado por Ibai Llanos entre otros, un nuevo acuerdo con la marca de relojes 'Casio'.

El máximo promotor de la Kings League Infojobs quiso 'sacar' tajada de la comparación de Shakira en la que la cantante hace alusión a que Piqué, al comenzar una relación con Clara Chía, cambió un 'Rolex' por un 'Casio': "Cambiaste a un Rolex por un Casio", dice parte de la canción.

Ibai alucina: "¿Esto es cachondeo, no?"

"Tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo", dijo Piqué en pleno directo, a lo que los allí presentes respondieron con risas. Ibai Llanos, famoso streamer y gran amigo de Piqué, no se creía lo que estaba presenciando: "Esto es cachondeo, ¿no?", explicó, a lo que Gerard respondió: "No, es en serio" y comenzó a repartir relojes entre los colaboradores.

La cuenta oficial de parodia de Casio 'revienta' Twitter

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de tuits relacionados con Piqué y el acuerdo con la marca de relojes, que en su cuenta oficial de parodia no ha dejado de publicar tuits, por ejemplo, la frase que aparece en su biografía es la siguiente: "Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chia".

La batería de tuits de la cuenta, con más de 170.000 seguidores, no cesa: "¿Quien no ha tenido una calculadora Casio en su infancia? duradera y fiable, nunca te falla", "Gracias Shakira, tú has hecho que RE-PIQUE nuestro nombre!", "Shakira, quizás no seamos un Rolex pero claramente nuestros clientes si nos son fieles", son algunos de los mensajes de la cuenta de parodia.