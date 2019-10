Gerard Piqué estuvo junto a David Ferrer en 'El Hormiguero' de Antena 3. El futbolista y el tenista presentaron el nuevo formato de la Copa Davis, que se jugará a final de noviembre en Madrid.

En un momento de su visita al programa, Piqué tuvo que responder a un 'comprometido' cuestionario planteado por Trancas y Barrancas. Una de las preguntas fue si alguna vez se había puesto la camiseta del Real Madrid.

"No, nunca, nunca. Alguna vez la he cambiado con algún jugador del Real Madrid, pero no me la he puesto nunca. Por la alergia y tal...", respondió Piqué en tono de broma.