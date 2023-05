OFICIAL: Sergio Busquets anuncia que deja el Barcelona

Sergio Busquets ha anunciado que dejará de pertenecer al equipo azulgrana cuando termine la presente temporada: "Hola culés: Ha llegado el momento de anunciar que esta sera mi última temporada en el Barça", ha dicho el '5' azulgrana en un vídeo compartido por el Barcelona.

El club había ofrecido al centrocampista culé de 34 años seguir una temporada más por expreso deseo del entrenador, Xavi Hernández, pero el mediocentro de Badía del Vallès, que acaba contrato el próximo 30 de junio, ha decidido no aceptar la renovación.

Busquets se va del Barcelona después 17 temporadas, en las que por el momento, ha conquistado 31 títulos (8 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa). Que seguramente sean 32, si los azulgranas se proclaman campeones de Liga en los próximos días.

Su destino parece encaminado hacia el fútbol de la Arabia Saudí, ya que dispone de ofertas para acabar su carrera deportiva allí, aunque también ha sonado el Inter de Miami estadounidense.

Comunicado íntegro de Busquets

"Hola culés, ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça. Desde pequeño, cuando veía los partidos por la tele, siempre soñé jugar con esta camiseta y en este estadio. La realidad ha superado todo lo que soñé. Quien me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida del que soy y seré aficionado, socio y capitán y he podido superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo poder representar este escudo durante tantos años. Todo tiene un inicio y un final, y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible: trabajadores del club, staff, fisioterapeutas, directivos, presidente, entrenadores, analistas y sorbe todo mis compañeros, con los que he compartido todo. Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su estima durante todo este tiempo. Y cómo no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los malos, sacrificando muchas cosas por acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser del Barça es lo mejor que hay".