La relación entre Deschamps y Benzema está completamente rota, según 'L'Equipe'

Nuevo divorcio entre Karim Benzema y Didier Deschamps. Otro más. Según ha informado 'L'Equipe', periódico francés, el entrenador de Francia y una de las estrellas del equipo galo no han vuelto a mantener contacto desde que el jugador abandonara la concentración por lesión.

Fue el pasado 20 de noviembre cuando Benzema se vio obligado a renunciar al sueño de jugar el Mundial de Qatar por una lesión. Desde entonces, según cuenta el medio citado, ni el técnico ni el jugador se han puesto en contacto por lo que la relación parece completamente rota.

Deschamps nunca valoró la posible vuelta de Karim

Al parecer, Karim Benzema si tenía la intención de viajar de vuelta a Qatar para jugar lo que quedara de torneo después de superar sus molestias, que apenas duraron dos semanas. Sin embargo, dentro del staff francés nunca se valoró esta posibilidad.

La decisión de que del 9 del Madrid no volviera a Doha fue de Deschamps y su cuerpo técnico y Benzema se ha encargado de demostrar que lleva más de una semana completamente recuperado. Comenzó a entrenar en Valdebebas hace una semana e incluso disputó un partido amistoso ante el Leganés hace apenas unos días.

Benzema también será campeón del Mundo si Francia gana

Este domingo Francia y Argentina jugarán la final del Mundial de Qatar y Benzema no estará presente para animar a sus compañeros, no obstante, sí tendrá derecho a recibir la prima si los galos levantan la Copa del Mundo ya que sigue inscrito en la lista de 26 jugadores que Deschamps envió a la FIFA antes de que comenzara el torneo.

Durante los últimos días ha quedado claro que Didier no quiere ni oír hablar de Benzema y su posible vuelta a Doha: "No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo...", explicó este pasado sábado.

Por otra parte, habrá que ver cuál es el desenlace del decisivo partido de hoy para conocer la decisión de Deschamps sobre su futuro al frente de 'les blues'. Si sigue... ¿volverá a convocar a Benzema?