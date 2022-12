Deschamps, sobre Benzema y su ausencia en la final: "No me ocupo de los jugadores lesionados..."

A poco más de 24 horas para conocer el nuevo ganador del Mundial de fútbol, final que disputarán este domingo a las 16 horas Argentina y Francia, el entrenador de los galos apenas se ha pronunciado sobre uno de los temas más polémicos de las últimas horas: ¿estará Benzema en la final del Mundial de Qatar?

Francia, al igual que Argentina, aspirará este domingo a coser su tercera estrella mundialista. Los europeos buscarán igualar el hito del Brasil del final de los 50 (1958 y 1962) al ser la primera selección en revalidar el campeonato mundial de fútbol.

Deschamps, técnico de los 'blues', ha querido salir del paso lo más rápido e inteligentemente posible de una pregunta que muchos aficionados al fútbol se hacen: ¿por qué no está Karim Benzema en la final del Mundial de Qatar?

"No me preocupan las invitaciones de jugadores"

"Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo...", así ha sido la respuesta del seleccionador francés.

Benzema volvió a entrenarse con el Real Madrid el pasado 11 de diciembre pero se recuperó completamente de la lesión varios días antes.

Por otra parte, otro de los temas que es un dolor de cabeza, nunca mejor dicho, para el equipo europeo es el proceso febril (virus) que afecta a varios jugadores de la plantilla (Varane, Konaté y Coman, los últimos en caer enfermos): "Hoy habrá datos. Los tendré esta noche y hasta mañana para asegurarme de que estamos listos para este gran partido. Es un tema que les interesa, lo comprendo. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, adaptarnos y hacerle frente, sin pasarnos. Esta es obviamente una situación... Si no existiera sería mejor, pero nos las arreglamos como podemos", explicó Didier Deschamps.

La continuidad del francés en el banquillo de la absoluta es una incógnita, algunos daban por hecho que tras el Mundial dejaría de entrenar a los 'blues' y que por lo tanto Zidane cogiera el testigo. Con Francia en la final y a las puertas de otro posible Mundial en el bolsillo, la cosa ya no está tan clara.

"La Selección es lo mejor que me ha pasado en mi vida"

"La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya como jugador. Y tengo el privilegio de comprobarlo como entrenador. Es la pasión, el altísimo nivel. Soy muy feliz en este puesto. Lo único que tengo es mente es el partido de mañana", concluyó el exjugador de la Juventus.