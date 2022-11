El director de comunicación de la FIFA admite su homosexualidad un día antes del inicio del Mundial

Al término de la rueda de prensa en la que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cargado contra Europa, ha defendido a Qatar y ha revelado cosas de su pasado, el director de relaciones con los medios de la FIFA, Bryan Swanson, ha aprovechado para anunciar públicamente su homosexualidad.

"Estoy sentado aquí como un hombre gay. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que no le importe. A él sí. Vosotros ves la parte pública, yo veo la parte privada. Hablamos mucho de esto. Ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni trabajando al lado de Infantino y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado, Soy gay como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA y siempre he sentido el respaldo", explicó el periodista británico.

Swanson quiso recalcar que la FIFA siempre le ha respetado: "La FIFA es una organización que ayuda que es inclusiva y que siempre está pendiente de todo para ayudar a todas las personas. Estamos aquí en Qatar para trabajar y no hemos tenido problema alguno. Bueno, ya tenéis el titular", ha concluido el que fuera periodista de 'Sky'.

La FIFA, de mano de su presidente y ahora de su director de comunicación, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Qatar tras las declaraciones de Infantino, además ha atizado a Europa y su "hipocresía" hacía la forma de pensar y actuar de otros países, y con este último gesto de Bryan Swanson ha dejado claro que puede decir en un país árabe y un día antes de que arranque el Mundial que un hombre en un cargo tan importante como el que ostenta Bryan es abiertamente gay.

Infantino carga contra Europa

"Hemos sido fuertemente criticados. Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento trabajador inmigrante", empezó diciendo el italiano en la rueda de prensa.

Después, no se mordió la lengua a la hora de hablar de la "hipocresía" de Europa: "Unos 25.000 trabajadores inmigrantes han muerto según la política de migración europea desde 2014. En Europa cerramos nuestras fronteras y no aceptamos trabajadores que vengan a trabajar legalmente. Sí los hay que vienen a trabajar ilegalmente. Y luego criticamos a Qatar. Hay una doble moral. Por lo que los europeos hemos hecho al mundo en los pasados 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000. Pensémoslo antes de comenzar a dar lecciones morales a los demás", concluyó.