Infantino, en la previa de la inauguración del Mundial: "Hoy me siento árabe, africano, gay, trabajador inmigrante..."

El máximo representante de la FIFA, Gianni Infantino, ha sorprendido a todos con un fuerte discurso el día previo al comienzo del Mundial de Qatar 2022. El italiano ha criticado con dureza "la hipocresía" con la que Europa juzga a Qatar y ha querido defender al país árabe de los "prejuicios".

"Hemos sido fuertemente criticados. Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento trabajador inmigrante", comenzó diciendo Infantino en lo que serán con total seguridad unas declaraciones que traerán mucha cola en las próximas horas.

El italiano cargó contra Europa y defendió a Qatar: "Unos 25.000 trabajadores inmigrantes han muerto según la política de migración europea desde 2014. En Europa cerramos nuestras fronteras y no aceptamos trabajadores que vengan a trabajar legalmente. Sí los hay que vienen a trabajar ilegalmente. Y luego criticamos a Qatar. Hay una doble moral. Por lo que los europeos hemos hecho al mundo en los pasados 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000. Pensémoslo antes de comenzar a dar lecciones morales a los demás", explicó.

Infantino también quiso llevar la polémica y las críticas a Qatar al terreno personal: "Sé lo que es sufrir bullying por ser diferente en la escuela, por ser pelirrojo. Por eso no es fácil leer críticas todos y todos los días desde hace 12 años".

No dudó en hacer referencia a uno de los temas más candentes y polémicos de este Mundial, la homosexualidad y Qatar: "¿Queremos quedarnos en casa y criticar lo malos que son estos árabes y estos musulmanes por no permitir ser gays en público? Hay que atravesar por estos procesos. Si le hubiera preguntado a mi padre hace unos años hubiera pensado otra cosa que yo y una bien distinta a la que pensarán mis hijos. Son procesos", comentó el presidente de la FIFA.

Qatar también prohibió hace unas horas la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, algo que Infantino se lo volvió a llevar al terreno de "no sé si se habla más por ser un país árabe": "Creo que se pueden pasar 3 horas al día sin beber cerveza. Sobreviviremos. Estas normas ya están vigentes en Francia, España y Escocia...".

Mañana se celebrará la inauguración del XXII edición de la Copa del Mundo de fútbol, que se celebrará en un país árabe por primera vez en la historia.