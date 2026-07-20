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Vicente Vallés se pone la camiseta de España para celebrar el triunfo de la selección: "Hay días excepcionales"

Vicente Vallés ha presentado el informativo con la camiseta de la selección española tras su triunfo en el mundial frente a Argentina.

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Vicente Vallés se pone la camiseta de España para celebrar el triunfo de la selección: "Hay días excepcionales" | Antena 3 Noticias

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Beatriz García
Beatriz García
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Vicente Vallés hace un guiño a la selección en su informativo y presenta con la camiseta de la selección española. El director y presentador de Noticias 2 ha arrancado el informativo con el tema del día: el triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026.

"Hay días excepcionales. Y esos días merecen que se hagan cosas excepcionales. Este lunes es uno de esos días excepcionales, en el que la noticia es que esta camiseta ya se ha quedado antigua, porque falta una estrella: la estrella que ayer ganaron, con todo merecimiento, los campeones de nuestro segundo Mundial. España es campeona del mundo, otra vez. Nos encanta decirlo", ha celebrado el presentador.

"El fútbol es, probablemente, el único deporte en el que no siempre gana el mejor. Ocurre muchas veces. Y quizá ese sea uno de los motivos por los que este juego maravilloso que es el fútbol tiene la magia que tiene. Pero este no es el caso. Si algo-hermoso ha tenido este campeonato es que la mejor selección del mundo se ha proclamado campeona", ha señalado Vallés.

España celebra la segunda estrella

La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer a Argentina en la final, celebra su triunfo en Madrid. Los integrantes de la selección han sido recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con el mensaje 'Enhorabuena, campeones'.

La agenda oficial ha comenzado con la recepción de los Reyes en el Palacio de La Zarzuela. A continuación, la selección se ha desplazado al Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto por el centro de Madrid. España ya lo celebra en medio de la multitud que se ha congregado en las calles de Madrid.

La rúa atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos de la capital y concluye en la plaza de Cibeles, escenario del acto central de la celebración.

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