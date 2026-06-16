El España- Cabo Verde pasará a la historia de Burela, Lugo: sus vecinos, divididos entre las dos selecciones

La decepción fue la nota dominante según pasaban los minutos sobre el impresionante Mercedes Benz Stadium de Atlanta. España se enfrentaba a Cabo Verde y los fallos de las no muy numerosas ocasiones claras de gol se sucedían en un partido de ritmo lento. Los de Luis de la Fuente se estrellaban una y otra vez contra el muro defensivo de los caboverdianos aparentemente sin más ideas. terminó en el primer empate a cero del Mundial de 2026 que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos. La afición rebosaba optimismo y las apuestas apuntaban en su inmensa mayoría a una goleada de la Selección Española. Después vino el golpe de realidad.

Celebración histórica en España

Si en algún lugar de España se vivió de una manera totalmente diferente, este ha sido el municipio de Burela, en la provincia de Lugo, Galicia. Allí los ciudadanos con origen en Cabo Verde supone el 10% de sus vecinos y unos al lado de otros siguieron el partido a través de las pantallas gigantes instaladas en sus calles.

Esta pequeña colonia procedente del archipiélago atlántico subtropical puso la nota más alegre, no sin sufrir durante más de los 90 minutos que duró el encuentro. Era además el estreno en un Mundial de la selección nacional de Cabo Verde, y terminar sumando su primer punto mundialista frente a la actual campeona de Europa es un auténtico éxito que fue consecuentemente festejado con los ritmos y cánticos más tropicales que se recuerdan en toda la comarca.

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