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La FIFA investigará los incidentes de Argentina tras la final del Mundial contra España

El organismo estudiará los altercados ocurridos tras el pitido final y durante la entrega de trofeos antes de decidir si abre un expediente sancionador contra varios integrantes de la Albiceleste.

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos

El feo gesto de Argentina tras perder la final: Almada y Paredes agarraron a Gavi | Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por varios miembros de la selección argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España, según ha informado Sky Sports News. El organismo revisará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si impone sanciones por lo ocurrido una vez finalizado el partido.

Entre los hechos que serán objeto de estudio figura la expulsión de Leandro Paredes, que vio la tarjeta roja por conducta violenta después del pitido final al verse implicado en una pelea con varios futbolistas españoles durante las celebraciones de la segunda estrella.

Paredes, Molina y Ayala, bajo la lupa

La investigación también incluirá la actuación de Nahuel Molina, cuya acción habría propiciado un puñetazo sobre Rodri en medio de los incidentes posteriores al encuentro.

Asimismo, la FIFA revisará la presunta implicación del asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, a quien se atribuye un empujón sobre Dani Olmo durante los altercados.

El organismo estudiará las imágenes disponibles y los informes oficiales para determinar si las acciones son constitutivas de infracción disciplinaria y si procede imponer algún tipo de sanción.

Polémica durante la entrega de la Copa

Además de los incidentes sobre el terreno de juego, la FIFA analizará el comportamiento de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo.

Según la información publicada por Sky Sports News, varios futbolistas argentinos dieron la espalda mientras la selección española levantaba la Copa del Mundo, un gesto que generó una notable polémica tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin decisión por el momento

Por ahora, la FIFA no ha comunicado la apertura formal de expedientes individuales ni ha adelantado qué posibles sanciones podrían imponerse.

El organismo esperará a completar el análisis de toda la documentación, incluidas las imágenes y los informes arbitrales, antes de adoptar una decisión definitiva. En cualquier caso, la resolución del procedimiento disciplinario no se espera hasta dentro de varias semanas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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