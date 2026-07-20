Muere Kevin Keegan, ganador de dos balones de oro, a los 75 años

Kevin Keegan, una de las grandes figuras de la historia del fútbol inglés, ha fallecido a los 75 años tras una larga lucha contra un cáncer en fase cuatro. La noticia ha sido confirmada este lunes por su familia, que informó de que el exdelantero y exseleccionador de Inglaterra estuvo acompañado por su esposa y sus hijas en sus últimos momentos.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años. Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido", señaló la familia en un comunicado.

Una carrera repleta de éxitos

Keegan inició una trayectoria legendaria en el Liverpool, al que llegó en 1971 procedente del Scunthorpe United por apenas 33.000 libras. Bajo las órdenes de Bill Shankly se convirtió en una pieza clave del equipo que dominó el fútbol inglés y europeo durante la década de los setenta. Con el conjunto de Anfield conquistó tres títulos de Liga, una FA Cup, dos Copas de la UEFA y la Copa de Europa de 1977, antes de poner rumbo al Hamburgo.

En Alemania alcanzó otro hito histórico al conquistar el Balón de Oro en 1978 y 1979, convirtiéndose en el único futbolista británico que ha logrado levantar el prestigioso galardón en dos ocasiones consecutivas.

Referente también en los banquillos

Tras poner fin a su carrera como jugador, Keegan inició una exitosa etapa como entrenador, especialmente al frente del Newcastle United. En 1992 asumió el mando de un equipo en dificultades y lo transformó en el célebre 'The Entertainers', un conjunto ofensivo que enamoró a la Premier League y quedó para siempre en el recuerdo de los aficionados.

Su pasión también quedó inmortalizada con la célebre frase 'I will love it', pronunciada durante la lucha por la Premier League y convertida con el paso de los años en uno de los momentos más icónicos del fútbol inglés.

Homenajes del mundo del fútbol

La noticia de su fallecimiento provocó una oleada de mensajes de condolencia. El Newcastle United definió a Keegan como "más que un futbolista y entrenador legendario". "Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados", destacó el club en un emotivo homenaje.

El Liverpool también quiso despedirse de una de sus grandes leyendas:

"Nos entristece profundamente el fallecimiento del legendario Kevin Keegan y lamentamos su pérdida. Su espíritu indomable y su notable contribución quedarán grabados para siempre en nuestra historia, y su legado perdurará", publicó la entidad de Anfield. A las muestras de cariño se sumaron otros clubes por los que pasó, rivales históricos como el Manchester United y numerosas figuras del fútbol inglés, entre ellas Jamie Carragher.

La selección de Inglaterra también expresó sus condolencias por la muerte del exinternacional, que defendió la camiseta de los Three Lions en 63 ocasiones.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos y los antiguos clubes de Kevin", señaló la Federación Inglesa, que además anunció que rendirá homenaje a Keegan durante el partido que Inglaterra disputará frente a España en Wembley el próximo mes de septiembre, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League.

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