La imagen premonitoria de la Finalísima entre España y Argentina: Un joven Leo Messi bañando a un bebé Lamine Yamal

Han pasado casi 20 años desde que un joven y prometedor Leo Messi cogía en brazos a un bebé desconocido llamado Lamine Yamal. Esa imagen cobra hoy más importancia que nunca porque estos dos hombres van a enfrentarse por primera vez en el césped y lo harán disputándose la Copa del Mundo.

La fotografía la firma Joan Monfort y permaneció años olvidada hasta que el padre de Lamine Yamal, en la pasada Eurocopa, la publicó en redes y entonces nadie dejó de analizarla. Messi agarra con ternura a un bebé que disfruta de un relajante baño. La foto se hizo conocida cuando Europa empezaba a conocer a un joven de 16 años y Messi ya era un campeón consolidado.

La imagen fue posible gracias a un calendario solidario. Cada mes un jugador del Barcelona se hacía una foto con un niño y por sorteo al argentino le tocó con Yamal. Los padres de Lamine inscribieron a su hijo en el sorteo, y fue uno de los elegidos.

Desde los comienzos de Lamine en el Barcelona han sido constantes las comparaciones con el astro argentino. Los dos comenzaron desde la banda derecha, son zurdos y además comparten simbología: el dorsal 19 en sus primeros pasos con la selección y el 10 en el equipo azulgrana. Este domingo el campeón del mundo y el futbolista que aspira a sucederle compartirán por primera vez un terreno de juego en 'la Finalísima'.

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