VIDEO | El ritual que Capdevila le pasó a Cucurella para que le diera suerte en la final

El exfutbolista Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, confesó este lunes que pidió a Marc Cucurella que repitiera una de sus supersticiones más recordadas antes de la final del Mundial frente a Argentina: enterrar una moneda en el césped minutos antes del inicio del partido. "Ahora os cuento un secreto. En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!", escribió el exlateral en sus redes sociales.

El ritual antes del encuentro

Capdevila acompañó su publicación con un vídeo en el que se observa a Cucurella saludando a sus compañeros durante los instantes previos al comienzo de la final. A continuación, el defensa se dirige a un lateral del terreno de juego, detrás de la línea de banda, donde se agacha para enterrar un pequeño objeto.

Tras la escena, se escucha la voz de Capdevila celebrando el momento con un espontáneo: "Lo ha hecho, chaval".

El exinternacional, que además conquistó la Eurocopa de 2008 con la selección española, pudo viajar finalmente a Nueva York para presenciar la final después de resolver los problemas que había tenido con el ESTA, el permiso electrónico necesario para entrar en Estados Unidos. Allí asistió al encuentro junto a su excompañero Marcos Senna.

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