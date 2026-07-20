Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Un libro infantil predijo que España ganaría a Argentina la final con gol de Ferrán

Lo ha compartido una joven española en sus redes sociales, se trata de un libro con ilustraciones para niños de una librería de Estados Unidos.

Ferran Torres

Ferran Torres Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Y el Mundial 2026 echó el cierre, el mayor evento deportivo del mundo se despidió ayer hasta el próximo 2030. ¿El desenlace? ya lo conocen, el mejor posible, los nuestros llegaron a la final y derrotaron a Argentina por 1-0 con gol de Ferrán Torres en la prórroga.

Sin embargo que la selección española jugaría la final con Argentina como contendiente y que iba a ser el valenciano quien iba a ser el nuevo Iniesta, estaba escrito, tal y como dijo el propio Ferrán, pero no espiritualmente, como se refería el futbolista del Barça, sino en un libro físico.

Así es, como lo oyen, y es que una joven española compartió hace unos días un video en las redes sociales en el que salía en una librería de Estados Unidos con un libro infantil. En dicho libro ponía que España jugaría la final contra Argentina y que el gol de la victoria lo marcaría Ferrán Torres, eso si, en el libro decretaba que el resultado final sería de 2-1, y no el 1-0 que fue finalmente.

Quien sabe si quizá el árbitro había leído ya el mencionado libro y por ello anuló inexplicablemente el gol de Nico Williams, para que fuese luego el de Foios quien marcará el gol de la victoria, sea como fuera la publicación no ha tardado en hacerse viral y superar las nueve millones de visitas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así ha sido la llegada de la selección española a Madrid

La selección española de fútbol aterriza en Barajas

Publicidad

Deportes

La selección de camino a Cibeles

Recorrido y horario de la celebración de la Campeona del Mundo en directo: la selección ya está de camino a Cibeles

Kevin Keegan

Muere Kevin Keegan, ganador de dos balones de oro, a los 75 años

Ferran Torres

Un libro infantil predijo que España ganaría a Argentina la final con gol de Ferrán

Gol de Ferrán Torres
Selección española

La pregunta que batió récords en España durante la final del Mundial: "¿Cuánto dura la prórroga?"

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos
Selección Argentina

La FIFA investigará los incidentes de Argentina tras la final del Mundial contra España

Marc Cucurella con la copa del mundo
Mundial 2026

VIDEO | El ritual que Capdevila le pasó a Cucurella para que le diera suerte en la final

El lateral enterró una moneda en su banda antes del comienzo del partido, al igual que hicieron en Sudáfrica.

Imagen de los jugadores desde el autobús
Celebración mundial

Sigue en directo la ruta en autobús de la selección: Ya recorren las calles de Madrid

La selección ya ha regresado al país tras conquistar su segunda estrella y ha sido recibida por los Reyes, el presidente del Gobierno y miles de aficionados en el recorrido que terminará en Cibeles, sigue el streaming en directo.

Ferran Torres

Foios se vuelca con su héroe: el pueblo de Ferran Torres celebra el histórico gol que dio a España la victoria

cibeles

España campeona del mundo: Así lo ha contado Antena 3 Deportes

Tatuaje Yellow

La tortuga Yellow acierta la final del Mundial y desata la fiebre entre sus seguidores tras el triunfo de España

Publicidad