Un libro infantil predijo que España ganaría a Argentina la final con gol de Ferrán

Y el Mundial 2026 echó el cierre, el mayor evento deportivo del mundo se despidió ayer hasta el próximo 2030. ¿El desenlace? ya lo conocen, el mejor posible, los nuestros llegaron a la final y derrotaron a Argentina por 1-0 con gol de Ferrán Torres en la prórroga.

Sin embargo que la selección española jugaría la final con Argentina como contendiente y que iba a ser el valenciano quien iba a ser el nuevo Iniesta, estaba escrito, tal y como dijo el propio Ferrán, pero no espiritualmente, como se refería el futbolista del Barça, sino en un libro físico.

Así es, como lo oyen, y es que una joven española compartió hace unos días un video en las redes sociales en el que salía en una librería de Estados Unidos con un libro infantil. En dicho libro ponía que España jugaría la final contra Argentina y que el gol de la victoria lo marcaría Ferrán Torres, eso si, en el libro decretaba que el resultado final sería de 2-1, y no el 1-0 que fue finalmente.

Quien sabe si quizá el árbitro había leído ya el mencionado libro y por ello anuló inexplicablemente el gol de Nico Williams, para que fuese luego el de Foios quien marcará el gol de la victoria, sea como fuera la publicación no ha tardado en hacerse viral y superar las nueve millones de visitas.

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