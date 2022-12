Alineaciones de Inglaterra y Francia hoy en el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar

El Al Bayt Stadium acoge el Inglaterra - Francia de cuartos de final, un auténtico partidazo con una plaza para las semifinales del Mundial de Qatar 2022 en juego. La actual campeona del mundo, la Francia de Mbappé, mide a la Inglaterra de Southgate en un duelo a todo o nada entre las dos grandes potencias de la Europa futbolística.

El equipo de Gareth Southgate llega al partido de hoy de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 invicto en el Mundial y tras golear a Senegal en la ronda de octavos de final. Inglaterra está ante la gran prueba en el Mundial de Qatar, la Francia de Mbappé, la vigente campeona del mundo.

Para el partido de hoy no se esperan grandes novedades en el once de Inglaterra y Gareth Southgate confiará en los jugadores que le han llevado hasta el duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar. Y es que Inglaterra presentará hoy un once repleto de calidad: Kane, Saka, Foden, Belligham, Rice...

Jordan Pickford será un día más el portero titular de Inglaterra en el partido de hoy ante Francia. Tampoco hay dudas en defensa e Inglaterra presentará en línea defensiva a Luka Shaw, Harry Maguire, John Stones y Kyle Walker.

El centro del campo inglés estará formado por Jude Bellingham, una de las grandes sensaciones del Mundial de Qatar 2022, Jordan Henderson y Declan Rice. El ataque de Inglaterra estará hoy a cargo de Phil Foden, Bukayo Saka y Harry Kane.

Por su parte, Francia está a tres victorias de revalidar su corona de campeona del mundo conquista en el Mundial de Rusia 2019.

Al igual que Southgate, Didier Deschamps, seleccionador francés, presentará hoy su once de gala para medirse a Inglaterra y podría repetir la alineación que superó a Polonia en octavos de final. De esta forma, Hugo Lloris estará bajo los palos, con Koundé, Varane, Upamecano y Theo Hernández en defensa.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Griezmann serán los encargados de gobernar el ritmo del partido en el centro del campo de Francia.

Tampoco habrá novedades en el ataque francés: Dembélé, Giroud y Kylian Mbappé formarán el tridente ofensivo de Francia.

Posibles alineaciones del Inglaterra - Francia del Mundial de Qatar

Alineación Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Herdenson, Declan Rice, Jude Bellingham; Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka.

Alineación Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé y Olivier Giroud.

Horario del Inglaterra - Francia de cuartos de final de Mundial de Qatar

El partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia se juega el sábado 10 de diciembre, a las 20:00 horas (horario peninsular), en el Al Bayt Stadium.

Dónde seguir el Inglaterra - Francia del Mundial de Qatar 2022

El partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.