Detienen al hombre que mató al ucraniano Andrei Portnov a las puertas de un colegio en Pozuelo

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Alemania al presunto asesino de Andrei Portnov, tal y como ha podido saber Antena 3 Noticias. La detención la ha llevado a cabo el grupo 5 de homicidios de la jefatura provincial de Madrid. Se trata de un hombre ucraniano que sería el autor material del crimen que tuvo lugar a las puertas de un colegio de Pozuelo, Madrid, en mayo de 2025

El asesinato provocó una enorme conmoción entre los vecinos de Pozuelo al producirse a las puertas del colegio sobre las 9:15h de la mañana, cuando decenas de menores entraban al centro para comenzar las clases.

Portnov fuetiroteado por la espalda cuando se disponía a entrar a su vehículo después de dejar a sus hijas en el colegio. Varias personas participaron en el crimen, aunque el presunto autor material del asesinato es el hombre detenido ahora en Alemania.

Quién era Andrei Portnov

El hombre asesinado era un conocido político y abogado ucraniano que fue uno de los principales asesores de la Administración del expresidente prorruso Víctor Yanukovich.

Portnov fue actor principal en la respuesta del gobierno ucraniano a las protestas que se produjeron con motivo de la revolución de Maidan, que supuso la caída del presidente Yanukovich.

Afinidad con Rusia y reunión con Zelenski previa a su muerte

Además, el asesinado figuraba en la 'lista negra de la UE', fue investigado por el servicio secreto ucraniano por su afinidad con Rusia y se habría reunido con Volodimir Zelenski tan solo dos días antes de ser tiroteado en Pozuelo.

"Eliminado"

Tras el crimen, la inteligencia ucraniana mostró una foto del cadáver de Andrei Portnov junto a la palabra "eliminado".

Su figura fue vinculada a Vladimir Putin y habría huido a Madrid ya con Zelenski en el poder, llevando un alto nivel de vida. El colegio al que van sus hijas cuesta unos 2.000 euros al mes y el vehículo en el que le mataron está valorado en más de 100.000 euros.