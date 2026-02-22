Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Narcotráfico

Matan a 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por EE.UU

Las fuerzas federales mexicanas han abatido a uno de los capos más buscados del planeta. Su muerte ha provocado disturbios y detenciones en estados como Guadalajara y Jalisco.

Imagen de 'El Mencho'

Matan a 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por EE.UU | EFE

Publicidad

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ha sido abatido este domingo por el Gobierno de México en una operación militar que se ha desarrollado en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. 'El Mencho' era líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por Estados Unidos.

Su captura derivó en enfrentamientos armados en la región, en la cual se mantiene un amplio despliegue de seguridad. De momento, las autoridades no han detallado si hubo más personas detenidas o abatidas.

¿Quién es 'El Mencho'?

Oseguera Cervantes tenía 56 años y migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México. Volvió a su país natal en 1990 y se incorporó a redes del narcotráfico relacionadas con el Cártel del Milenio, pero tras desarticularse esta se convirtió en el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a comienzos del año 2010. Bajo su dirección, el grupo se expandió con rapidez por amplias zonas del país y fortaleció rutas internacionales para el envío de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

'El Mencho' era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos había anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

EE.UU ofrecía 15 millones por información que condujera a su captura

Por otra parte, Estados Unidos lo señalaba como responsable de liderar un "reinado de terror" en México y de arrasar con "innumerables vidas" a través del tráfico de fentanilo. El CJNG se afianzó bajo su mandato como una de las estructuras criminales más poderosas y violentas del país.

Un bombero apaga las llamas en un autobús
Un bombero apaga las llamas en un autobús | EFE

Tras su captura se registraron problemas y revueltas en Jalisco, donde hubo bloqueos carreteros y quema de vehículos. En el aeropuerto de Guadalajara también se han vivido momentos de tensión, aunque desde el propio aeropuerto se ha querido tranquilizar a los pasajeros confirmándoles que su seguridad no corre peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Soldados ucranianos cerca de Kiev

Publicidad

Mundo

Hablamos en exclusiva con uno de los empresarios que demandó a Trump

Antena 3 Noticias habla en exclusiva con uno de los empresarios que ha demandado a Trump por los aranceles

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

Imagen de 'El Mencho'

Matan a 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por EE.UU

El rey Carlos III expulsa del Palacio de Buckingham a su hermano, el príncipe Andrés
Caso Epstein

Un correo electrónico de 2019 demostraría que Carlos III fue advertido de los tratos secretos del príncipe Andrés

El mar devuelve a la costa de Libia varios cadáveres de migrantes
LIBIA

Duras imágenes en Libia: el mar arrastra a la orilla los cadáveres de varios migrantes, uno de ellos menor de edad

Groenlandia, el nuevo objetivo de Donald Trump
GROENLANDIA

VÍDEO: Estados Unidos envía un barco hospital a Groenlandia y Dinamarca rechaza la necesidad de asistencia

Donald Trump asegura que la misión busca atender a los enfermos que lo necesiten en la isla.

Un vehículo de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach patrullando es visto en un control de carretera cerca del club Mar-a-Lago en West Palm
Donald Trump

El servicio secreto mata a un joven de 20 años que intentaba entrar en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago

El hombre accedió al perímetro de seguridad de esa residencia portando una escopeta y un bidón de gasolina.

Soldados ucranianos cerca de Kiev

De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Teherán acusa a Washington de bloquear el acuerdo por el mecanismo del alivio de sanciones

Trump sube los aranceles a todo el mundo al 15%

El enfado de Trump: "Puedo destruir el país, pero ¿no puedo imponer una pequeña tarifa?"

Publicidad