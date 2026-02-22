Matan a 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por EE.UU

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ha sido abatido este domingo por el Gobierno de México en una operación militar que se ha desarrollado en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. 'El Mencho' era líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por Estados Unidos.

Su captura derivó en enfrentamientos armados en la región, en la cual se mantiene un amplio despliegue de seguridad. De momento, las autoridades no han detallado si hubo más personas detenidas o abatidas.

¿Quién es 'El Mencho'?

Oseguera Cervantes tenía 56 años y migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México. Volvió a su país natal en 1990 y se incorporó a redes del narcotráfico relacionadas con el Cártel del Milenio, pero tras desarticularse esta se convirtió en el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a comienzos del año 2010. Bajo su dirección, el grupo se expandió con rapidez por amplias zonas del país y fortaleció rutas internacionales para el envío de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

'El Mencho' era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos había anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

EE.UU ofrecía 15 millones por información que condujera a su captura

Por otra parte, Estados Unidos lo señalaba como responsable de liderar un "reinado de terror" en México y de arrasar con "innumerables vidas" a través del tráfico de fentanilo. El CJNG se afianzó bajo su mandato como una de las estructuras criminales más poderosas y violentas del país.

Un bombero apaga las llamas en un autobús | EFE

Tras su captura se registraron problemas y revueltas en Jalisco, donde hubo bloqueos carreteros y quema de vehículos. En el aeropuerto de Guadalajara también se han vivido momentos de tensión, aunque desde el propio aeropuerto se ha querido tranquilizar a los pasajeros confirmándoles que su seguridad no corre peligro.

