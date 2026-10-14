Champions League
Roma - Real Madrid, en directo: partido hoy de la Champions League (0-0)
Sigue en directo el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League entre Roma y Real Madrid.
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El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) el Olímpico de Roma para medirse a la Roma de Gian Piero Gasperini en la jornada 2 de la fase liga de la Champions League. Los de Mourinho buscan su segunda victoria en la competición, mientras que el conjunto italiano empató en su estreno ante el Fenerbahce (1-1).
El Madrid de Mourinho arrancó con triunfo ante el Inter (2-1) en la Champions y, en caso de ganar hoy en el Olímpico, se colocarían en las primeras posiciones de la clasificación de la fase liga de la Liga de Campeones.
Onces oficiales del Roma - Real Madrid
Roma: Pierluigi Gollini; Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulè y Malen.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinícius; y Mbappé.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Roma - Real Madrid de la Champions League!
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
La Roma está generando mucho peligro en estos primeros cinco minutos. El Real Madrid debe reaccionar y comenzar a tener más balón en el Olímpico.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
¡Vaya mano de Courtios! Hermoso caza un balón, se hace un hueco y dispara un balón que era gol seguro. Pero Courtois obra el primer milagro de la noche....
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
Atenta ahora la zaga romana para sacar un balón muy peligroso a Mbappé.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
Primer disparo de Soulè, se va desviado. La Roma ha salido al ataque.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
¡Arrancaaaa el partido en el Olímpico! Ya rueda el balón en la capital italiana. Roma y Real Madrid, frente a frente.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League (0-0)
¡Saltan los futbolistas de la Roma y el Real Madrid al césped del Olímpico! Suena el himno de la UEFA Champions League. ¡¡¡¡Esto va a empezar ya!!!!
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
Todo listo ya en el Olímpico de Roma para el Roma - Real Madrid de la jornada 2 de la Champions League. Vamos a ver si los de Mourinho olvidan toda la polémica de los últimos días y ofrecen una versión convincente en tierras italianas.
Recordamos ya los onces de los dos equipos, a un cuarto de hora para el pitido inicial.
ROMA: Gollini; Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulè y Malen.
REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
José Mourinho ha sido preguntado por la sanción a Vinícius y si el hecho de que la sanción se haya hecho pública justo antes del partido ante la Roma puede afectar al equipo en el Olímpico.
"La pregunta es por qué motivo el Comité ha hecho saber la sanción en este momento. Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana o mañana por la mañana... ¿Por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid? No olvidar que el Real Madrid es un club español", ha asegurado Mourinho.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
El Olímpico de Roma, el escenario del partido de hoy de la Champions League para el Real Madrid...
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
Gian Piero Gasperini sale con un once sin sorpresas, con Paulo Dybala, Matías Soulé y Donyell Malen en ataque. El español Mario Hermoso es titular en la línea defensiva romana.
Roma: Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Konè, De Roon, Wesley, Dybala, Soulè, Malen.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinícius; y Mbappé.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
Por cierto, esta misma tarde se ha producido una noticia relevante que afecta al Real Madrid. El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado a Vinícius con cuatro partidos tras su expulsión ante el Villarreal.
Dos partidos son por el agarrón de pelo a Nathan Saliba y otros dos por sus protestas al colegiado Isidro Díaz. Vinícius se pierde los partidos ante Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
¡Tenemos también el once de la Roma! Así sale hoy el equipo de Gasperini ante el Real Madrid: Gollini; Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulè y Malen.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
José Mourinho deja tanto a Huijsen como a Güler en el banquillo para el duelo de hoy ante la Roma. El del Setúbal va con todo en el Olímpico y saca de inicio a Bellingham, Vinícius, Diomande y Mbappé.
REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
¡Ya tenemos el once del Real Madrid para el duelo de hoy ante la Roma! Así sale hoy el conjunto de José Mourinho al Olímpico: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinícius; y Mbappé.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
José Mourinho también compareció en la previa del partido de hoy ante la Roma y ensalzó a su exequipo, colocándolo como el equipo más fuerte de Italia, junto al Inter.
"En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan", advirtió el de Setúbal.
Por cierto, Mourinho también se refirió a lo ocurrido el pasado sábado ante el Villarreal en el Bernabéu.
"Nada, nada. No quiero comentar nada, partido de Champions y no tengo que comentar nada... Yo os invito a ver el primer minuto del partido con el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, el sábado lo comentamos. Con el primer minuto es suficiente", señaló José Mourinho.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
Al Real Madrid le espera hoy un duro examen en el Olímpico, ante la Roma de Gian Piero Gasperini. El veterano entrenador italiano avisó en la previa que su equipo es "muy sólido y convencido de lo que hace".
"Nuestra actitud nos ha llevado a disputar este tipo de partidos y a terminar terceros la temporada pasada. Tenemos unas características que no vamos a cambiar. Conocemos el potencial del Real Madrid, pero no es el primer equipo de gran nivel al que nos enfrentamos", explicó Gian Piero Gasperini.
Gasperini también elogió al actual Real Madrid de José Mourinho y consideró que aún necesita tiempo para desarrollar todo su potencial.
"Es un equipo con muchísimos recursos y creo que, con el tiempo, solo puede mejorar. Sigue siendo un equipo extremadamente peligroso, capaz de ganar cualquier partido. En cuanto a la estética de su juego, sin duda tiene margen de mejora", apuntó el técnico de la Roma.
"Habrá que ver cómo se desarrolla esta 'Champions' que también servirá para situar al Real Madrid en su contexto. Cuando tienes jugadores extraordinarios capaces de resolver un partido, quizá pierdas algo de solidez como equipo. En este momento, el equipo todavía tiene que consolidarse. La 'Champions' será útil para medirse con clubes que, a día de hoy, parecen más equipos que el Real Madrid, pero que no tienen su talento", analizó Gian Piero Gasperini.
Roma - Real Madrid, en directo: partido de la Champions League
¡Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del Roma - Real Madrid, partido correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League! Duelo muy interesante en el Olímpico de Roma entre un Madrid que llega con dudas en su juego y una Roma que busca su primera triunfo en la máxima competición de clubes y, de paso, dar una gran alegría a su público.
El Real Madrid logró la victoria ante el Inter (2-1) en su estreno en la Champions el pasado martes 8 de septiembre en el Bernabéu. Ese día marcaron Valverde y Mbappé en un ajustado triunfo blanco.
Por su parte, la Roma empató ante el Fenerbahce (1-1) en su debut en la Champions el pasado 10 de septiembre. El conjunto romano aún no conoce la derrota en lo que va de temporada: un empate en Champions y cuatro victorias y dos empates en la Serie A.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Roma - Real Madrid de la Champions League!
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