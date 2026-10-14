Roma - Real Madrid, en directo: partido hoy de la Champions League (0-0)

El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) el Olímpico de Roma para medirse a la Roma de Gian Piero Gasperini en la jornada 2 de la fase liga de la Champions League. Los de Mourinho buscan su segunda victoria en la competición, mientras que el conjunto italiano empató en su estreno ante el Fenerbahce (1-1).

El Madrid de Mourinho arrancó con triunfo ante el Inter (2-1) en la Champions y, en caso de ganar hoy en el Olímpico, se colocarían en las primeras posiciones de la clasificación de la fase liga de la Liga de Campeones.

Onces oficiales del Roma - Real Madrid

Roma: Pierluigi Gollini; Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulè y Malen.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinícius; y Mbappé.

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